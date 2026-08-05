ФБР різко змінило курс і почало співпрацю з Росією та Китаєм, - Reuters

ФБР почало новий формат співпраці

Директор Федерального бюро розслідувань США Каш Патель заявив, що за останній рік ФБР встановило нові контакти з правоохоронними органами Китаю та Росії. За його словами, співпраця стосується лише окремих напрямків боротьби з міжнародною злочинністю.

Йдеться, зокрема, про протидію незаконному обігу фентанілу, кібершахрайству та мережам сексуальної експлуатації дітей.

Як відбувається взаємодія

За словами представників ФБР, співпраця вже вийшла за межі звичайного обміну інформацією.

співробітники китайських правоохоронних органів відвідали США;

агенти ФБР працювали в Китаї над спільними справами;

сторони обмінювалися оперативною інформацією;

правоохоронці проводили спільні рейди та затримання.

Також у ФБР повідомили, що Каш Патель наприкінці липня побував у Пекіні. На жовтень уже запланована його поїздка до Росії.

Чому це викликає занепокоєння

За даними Reuters, така співпраця стала різкою зміною підходу американського відомства. Колишні представники контррозвідки побоюються, що подібні контакти можуть створити ризики для безпеки США.

"Китай і Росія - наші вороги, і крапка... Вони активно намагаються завдати шкоди нашій країні у фізичному, економічному та військовому плані", - заявив колишній старший агент ФБР Джефф Крокер.

На їхню думку, представники Китаю та Росії можуть використати доступ до американських об'єктів або службової інформації у власних інтересах.

"Отже, для них це відмінне прикриття", - додав Джефф Крокер.

Що каже директор ФБР

Каш Патель наголосив, що співпраця має вибірковий характер і не стосується всіх напрямків роботи спецслужб.

За його словами, взаємодія з так званими "нетрадиційними партнерами" обмежується боротьбою з конкретними видами транснаціональної злочинності. Він також заявив, що аналогічний підхід може застосовуватися й до інших держав з урахуванням особливостей кожної країни.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Дональд Трамп висунув Каша Пателя на посаду директора ФБР. Президент США заявив, що той має реформувати бюро та посилити боротьбу зі злочинністю.

Згодом кандидатуру Пателя підтримав профільний комітет Сенату. Це відкрило шлях до остаточного голосування за його призначення.