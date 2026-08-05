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ФБР резко изменило курс и начало сотрудничество с Россией и Китаем, - Reuters

15:12 05.08.2026 Ср
3 мин
Бывшие спецслужбы выразили обеспокоенность из-за планов ФБР
aimg Елена Чупровская
Фото: директор ФБР Каш Патель (Getty Images)

Федеральное бюро расследований США расширяет сотрудничество с милицией Китая и России. В ФБР говорят, что это нужно для борьбы с преступностью, однако это беспокойство среди бывших американских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

ФБР начало новый формат сотрудничества

Директор Федерального бюро расследований США Каш Патель заявил, что за последний год ФБР установило новые контакты с правоохранительными органами Китая и России. По его словам, сотрудничество касается только отдельных направлений борьбы с международной преступностью.

Речь идет, в частности, о противодействии незаконному обороту фентанила, кибермошенничеству и сетям сексуальной эксплуатации детей.

Как происходит взаимодействие

По словам представителей ФБР, сотрудничество уже вышло за пределы обычного обмена информацией.

  • сотрудники китайских правоохранительных органов посетили США;
  • агенты ФБР работали в Китае над общими делами;
  • стороны обменивались оперативной информацией;
  • правоохранители проводили совместные рейды и задержания.

Также в ФБР сообщили, что Каш Патель в конце июля побывал в Пекине. В октябре уже запланирована его поездка в Россию.

Почему это вызывает беспокойство

По данным Reuters, такое сотрудничество стало резким изменением подхода американского ведомства. Бывшие представители контрразведки опасаются, что подобные контакты могут создать риск для безопасности США.

"Китай и Россия - наши враги, и точка... Они активно пытаются нанести вред нашей стране в физическом, экономическом и военном плане", - заявил бывший старший агент ФБР Джефф Крокер.

По их мнению, представители Китая и России могут использовать доступ к американским объектам или служебной информации в собственных интересах.

"Итак, для них это отличное прикрытие", - добавил Джефф Крокер.

Что говорит директор ФБР

Каш Патель подчеркнул, что сотрудничество носит выборочный характер и не касается всех направлений работы спецслужб.

По его словам, взаимодействие с так называемыми "нетрадиционными партнерами" ограничивается борьбой с конкретными видами транснациональной преступности.

Он также заявил, что аналогичный подход может применяться к другим государствам с учетом особенностей каждой страны.

Напомним, в конце 2024 года Дональд Трамп выдвинул Каша Пателя на должность директора ФБР. Президент США заявил, что тот должен реформировать бюро и усилить борьбу с преступностью.

Впоследствии кандидатуру Пателя поддержал профильный комитет Сената. Это открыло путь к окончательному голосованию за его назначение.

После этого Сенат США официально утвердил Каша Пателя директором ФБР . Он возглавил бюро по завершении процедуры подтверждения.

Тем временем стало известно о подготовке визита директора ФБР в Россию осенью.

Как сообщалось, поездку планируется как продолжение новых контактов между американскими и российскими правоохранительными органами.

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