ФБР проводит обыски у миллиардера из окружения Путина, - NBC

Издание со ссылкой на представителя ФБР сообщает, что агенты пришли к Дерипаске проводить следственные действия. Других подробностей пока нет.

Отметим, Дерипаска является нефтяным миллиардером, тесно связан с президентом России Владимиром Путиным. Он был среди двух десятков российских олигархов и чиновников, в отношении которых в апреле 2018 года были наложены санкции Министерства финансов США.

В США Дерипаска находится под следствием по делу об отмывании денег и обвиняется в угрозах, незаконной прослушке и участии в вымогательстве и рэкете.