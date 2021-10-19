ФБР проводит обыски у миллиардера из окружения Путина, - NBC

Федеральное бюро расследований США пришло с обысками в дом российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне. В каком деле они проводятся, пока неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Издание со ссылкой на представителя ФБР сообщает, что агенты пришли к Дерипаске проводить следственные действия. Других подробностей пока нет.
Отметим, Дерипаска является нефтяным миллиардером, тесно связан с президентом России Владимиром Путиным. Он был среди двух десятков российских олигархов и чиновников, в отношении которых в апреле 2018 года были наложены санкции Министерства финансов США.
В США Дерипаска находится под следствием по делу об отмывании денег и обвиняется в угрозах, незаконной прослушке и участии в вымогательстве и рэкете.
Напомним, в июне Украина тоже ввела санкции против Дерипаски. Ограничения включают блокировку активов, прекращение торговых операций и предотвращение вывода капиталов.
В 2019 году вышло журналистское расследование о том, что компания Дерипаски добывает в Украине сырье, которое вывозит в Россию для оборонной промышленности.