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ФБР проводить обшуки у мільярдера з оточення Путіна, - NBC

Автор: Сергей Новиков

Федеральне бюро розслідувань США прийшло з обшуками в будинок російського мільярдера Олега Дерипаски у Вашингтоні. У якій справі вони проводяться, поки невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Видання з посиланням на представника ФБР повідомляє, що агенти прийшли до Дерипаски проводити слідчі дії. Інших подробиць поки немає.

Зазначимо, Дерипаска є нафтовим мільярдером, тісно пов'язаний з президентом Росії Володимиром Путіним. Він був серед двох десятків російських олігархів і чиновників, щодо яких у квітні 2018 року були накладені санкції Міністерства фінансів США.

У США Дерипаска перебуває під слідством у справі про відмивання грошей і звинувачується в погрозах, незаконному прослуховуванні та участі у вимаганні та рекеті.

Нагадаємо, в червні Україна теж ввела санкції проти Дерипаски. Обмеження включають блокування активів, припинення торгових операцій та запобігання виведенню капіталів.

У 2019 році вийшло журналістське розслідування про те, що компанія Дерипаски видобуває в Україні сировину, яке вивозить до Росії для оборонної промисловості.

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Олег ДерипаскаСполучені Штати АмерикиФБР