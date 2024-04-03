ФБР попереджало Росію про підготовку теракту в Crocus City Hall, - WP

Американські чиновники зазначили виданню, що більш ніж за два тижні до трагедії, Москві повідомили, що цей концертний майданчик є потенційною ціллю терористів.

"Це породжує нові питання, чому російська влада не вжила більш жорстких заходів щодо захисту місця, де бойовики вбили понад 140 осіб і підпалили будівлю", - пише видання.

Підліток Іслам Халілов, який працював гардеробником у концертному залі, тієї ночі допоміг людям евакуюватися з будівлі. В одному з інтерв'ю він сказав, що співробітників попереджали про можливість теракту.

Другою ймовірною ціллю терористів була синагога в російській столиці. Уже наступного дня після попередження, Федеральна служба безпеки РФ оголосила про запобігання нападу бойовиків "Ісламської держави" на синагогу в Москві.

"Високий ступінь конкретизації попередження підкреслює впевненість Вашингтона в тому, що "Ісламська держава" готувала напад, який загрожував великій кількості цивільних осіб, і прямо суперечить твердженням Москви про те, що попередження США були занадто загальними, щоб допомогти запобігти нападу", - пише видання.