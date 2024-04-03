ФБР предупреждало Россию о подготовке теракта в Crocus City Hall, - WP

Американские чиновники отметили изданию, что более чем за две недели до трагедии, Москве сообщили, что эта концертная площадка является потенциальной целью террористов.

"Это порождает новые вопросы, почему российские власти не приняли более жестких мер по защите места, где боевики убили более 140 человек и подожгли здание", - пишет издание.

Подросток Ислам Халилов, который работал гардеробщиком в концертном зале, той ночью помог людям эвакуироваться из здания. В одном из интервью он отметил, что сотрудников предупреждали о возможности теракта.

Второй вероятной целью террористов была синагога в российской столице. Уже на следующий день после предупреждения, Федеральная служба безопасности РФ объявила о предотвращении нападения боевиков "Исламского государства" на синагогу в Москве.

"Высокая степень конкретизации предупреждения подчеркивает уверенность Вашингтона в том, что "Исламское государство" готовило нападение, которое угрожало большому количеству гражданских лиц, и прямо противоречит утверждению Москвы о том, что предупреждения США были слишком общими, чтобы помочь предотвратить нападение", - пишет издание.