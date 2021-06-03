ФБР подтвердило связь кибератаки на JBS с российскими хакерами

В Белом доме пообещали поднять вопрос кибератак во время саммита президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

"Наши системы снова в сети, и мы не жалеем ресурсов для борьбы с этой угрозой, - заявил Андре Ногейра, генеральный директор JBS USA. - У нас есть планы по кибербезопасности для решения таких проблем, и мы успешно их выполняем".

В ФБР заявили, что прилагают все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности. Атаку приписывают REvil и Sodinokibi.