ФБР подтвердило связь кибератаки на JBS с российскими хакерами

В ФБР заявили, что за кибератаку на одну из крупнейших в мире мясоперерабатывающих компаний JBS отвечает связанная с Россией хакерская группа REvil, также известная как Sodinokibi. Компания JBS возобновила свою работу.
Об этом сообщает NY1.
В Белом доме пообещали поднять вопрос кибератак во время саммита президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.
"Наши системы снова в сети, и мы не жалеем ресурсов для борьбы с этой угрозой, - заявил Андре Ногейра, генеральный директор JBS USA. - У нас есть планы по кибербезопасности для решения таких проблем, и мы успешно их выполняем".
В ФБР заявили, что прилагают все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности. Атаку приписывают REvil и Sodinokibi.
Напомним, кибератака на крупную бразильскую кампанию JBS остановила производство мяса в Северной Америке и Австралии. Аналитики считают, что перебои в работе JBS из-за кибератак уже повлияли на рынок мяса.
В воскресенье, 30 мая, JBS USA определила, что является целью организованной атаки кибербезопасности, которая коснулась некоторых серверов, которые поддерживают ее североамериканские и австралийские ІТ-системы. Это привело к задержке транзакций компании с клиентами и поставщиками. Известно, что компания контролирует около 20% мощностей по убою крупного рогатого скота и свиней в США.