RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ФБР підтвердило зв'язок кібератаки на JBS з російськими хакерами

Автор: Даша Харченко

У ФБР заявили, що за кібератаку на одну з найбільших у світі м'ясопереробних компаній JBS відповідає пов'язана з Росією хакерська група REvil, також відома як Sodinokibi. Компанія JBS відновила свою роботу.

Про це повідомляє NY1.

У Білому домі пообіцяли порушити питання кібератак під час саміту президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним в Женеві.

"Наші системи знову в мережі, і ми не шкодуємо ресурсів для боротьби з цією загрозою, - заявив Андре Ногейра, генеральний директор JBS USA. - У нас є плани з кібербезпеки для вирішення таких проблем, і ми успішно їх виконуємо".

У ФБР заявили, що докладають всіх зусиль, щоб притягти винних до відповідальності. Атаку приписують REvil і Sodinokibi.

Нагадаємо, кібератака на велику бразильську кампанію JBS зупинила виробництво м'яса в Північній Америці та Австралії. Аналітики вважають, що перебої в роботі JBS через кібератаки вже вплинули на ринок м'яса.

У неділю, 30 травня, JBS USA визначила, що є метою організованої атаки кібербезпеки, яка торкнулася деяких серверів, що підтримують її північноамериканські та австралійські ІТ-системи. Це призвело до затримки транзакцій компанії з клієнтами та постачальниками. Відомо, що компанія контролює близько 20% потужностей по забою великої рогатої худоби і свиней в США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України хакерикібератака