ФБР опубликовало доклад о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований опубликовало доклад о терактах в США 11 сентября . Этого доклада страна ждала 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Документ рассказывает о материально-технической поддержке, оказанной двум саудовским угонщикам самолетов перед террористическими атаками 11 сентября 2001 года. Также описываются контакты угонщиков с саудовскими сообщниками в США.

В документе о писывается интервью 2015 года с человеком, который подавал заявление на получение гражданства США и несколько лет назад неоднократно контактировал с гражданами Саудовской Аравии. По словам следователей, они оказали существенную материально-техническую поддержку нескольким угонщикам самолетов.

Отмечается, что в отчете Комиссии по терактам 11 сентября не было обнаружено "никаких доказательств того, что правительство Саудовской Аравии как учреждение или высшие саудовские официальные лица индивидуально финансировали" атаки, организованные "Аль-Каидой". Но Комиссия отметила вероятность того, что это могли сделать благотворительные организации, спонсируемые правительством Саудовской Аравии.

Особое внимание было уделено первым двум угонщикам, прибывшим в США, Навафу аль-Хазми и Халиду аль-Михдхару.