Теракты 11 сентября в США. Как рухнули башни-близнецы и что известно 20 лет спустя

Ровно 20 лет назад в США случился крупнейший теракт в мировой истории. Погибли около 3 тысяч человек. Еще 2,5 тысяч американских военных отдали жизнь во время миссии в Афганистане. К 20-й годовщине трагедии военнослужащие вернулись домой, талибы снова захватили власть в Афганистане, а родственникам погибших в теракте пообещали раскрыть секретные материалы расследования.

Подробнее об этом - в материале РБК-Украина ниже.

​Теракт унес жизни около 3 тысяч человек

Теракт 11 сентября 2001 года в США стал крупнейшим по количеству жертв в истории человечества. 19 террористов-смертников захватили четыре пассажирских самолета, чтобы направить их на знаковые американские здания.

Два лайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в результате чего небоскребы загорелись и обрушились. Под руинами погибли 2606 человек.

— NOW — The U.S marks 19th anniversary of September 11 terrorist attack: Footage of the moment the second hijacked plane flew straight into the South Tower of the World Trade Center. #911anniversary pic.twitter.com/UANgoWRDxC — Belaaz News (@TheBelaaz) September 11, 2020

Третий лайнер влетел в западное крыло Пентагона - штаб-квартиры Министерства обороны. Здание находится в штате Вирджиния. В результате столкновения лишились жизни 125 человек.

Фото: Пентагон после теракта 11 сентября (Getty Images)

Еще один самолет упал в поле в штате Пенсильвания. Члены экипажа и пассажиры вели борьбу с террористами, поэтому захватчикам не удалось долететь до пункта назначения. Вероятно, их целью было здание Капитолия или Белый дом.

На борту четырех самолетов, помимо 19 террористов, находились 246 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли.

Всего трагедия унесла жизни 2977 человек, 24 пропали без вести, еще тысячи людей получили ранения.

​Кто организовал крупнейший в мире теракт

Теракт организовала исламистская террористическая группировка "Аль-Каида", базировавшаяся в Афганистане, который в то время находился под властью другого экстремистского движения - "Талибан".

Исполнителями теракта стали 19 смертников. 15 из них - родом из Саудовской Аравии, двое из Объединенных Арабских Эмиратов, один египтянин и один ливанец. Все участники находились на территории Америки на законных основаниях. В каждой группе был человек, который прошел частные летные курсы и умел управлять самолетом.

Тогдашний лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен сначала отрицал причастность к теракту. Однако позже было обнародовано видеобращение, где он признался, что именно "Аль-Каида" была организатором акции. При этом лидер группировки заявил, что погибшие не были "гражданскими лицами", а работали на американскую систему. Действия террористической группировки бен Ладен назвал "справедливым наказанием за "тиранию" американо-израильского союза в Ливане и Палестине".

Фото: организатор теракта в США 11 сентября 2001 года, лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен (Getty Images)

Охота на лидера "Аль-Каиды" велась на протяжении 10 лет. Только в мае 2011 года американские спецназовцы в ходе спецоперации ликвидировали "террориста номер один" в пакистанском городе Абботабад.

​Войска НАТО вошли в Афганистан

События 11 сентября 2001 года разделили историю США на до и после. В обиходе их называют просто "9/11". Трагедия заставила Штаты и многие другие страны пересмотреть и усилить антитеррористическое законодательство, правила безопасности в аэропортах, расширить возможности правоохранительных органов и разведки для предотвращения дальнейших терактов.

Сразу же после нападения ФБР начало самое крупное криминальное расследование в истории Америки.

Вашингтон объявил о начале операции, целью которой была поимка бен Ладена и других руководителей "Аль-Каиды" и выдача их американскому правосудию. Это стало главной причин для ввода войск США в Афганистан. Такое решение принял американский президент Джордж Буш-младший.

В это время Афганистан был пять лет под контролем Талибана. Это исламистское движение установило в стране строжайшие нормы шариата. Режим талибов ввел строгие запреты для женщин, дискриминацию религиозных и этнических меньшинств, массовые репрессии и казни. "Аль-Каида" базировалась в Афганистане и находилась под покровительством талибов, которые отказывались выдавать американцам Усаму бен Ладена.

Фото: войска НАТО в Афганистане (Getty Images)

Международная миссия в Афганистане привела к быстрому падению Талибана. На протяжении 20 лет войска НАТО пытались внедрить в стране демократические политические процессы, проводить свободные выборы, защищать права женщин, в частности их возможность полноценно учиться, работать и принимать участие в общественной жизни страны.. Также за это время были сформированы национальные силы безопасности Афганистана.

В то же время на протяжении всех 20-ти лет талибы с переменным успехом пытались вернуть под свой контроль отдельные провинции страны.

​Миссия в Афганистане закончена

В феврале 2020 года экс-президент США Дональд Трамп заключил с Талибаном соглашение, согласно которому Штаты выведут войска из Афганистана. Переговоры афганского правительства с Талибаном должны были решить дальнейшую судьбу страны.

Уже 14 апреля 2021 года Америка и ее союзники сообщили, что с 1 мая этого года начнут выводить войска из Афганистана. Тогда президент США Джо Байден заявил, что американские военнослужащие будут покидать Афганистан постепенно, в неторопливой манере, соблюдая меры безопасности. И предупредил талибов, что в случае нападения, американская армия будет защищаться, используя все доступные средства.

Планировалось, что американские войска полностью покинут страну к 20-й годовщине теракта. Так и случилось. Последние военнослужащие были эвакуированы 31 августа.

"Мы закончили 20-летнюю миссию в Афганистане. Самую длительную миссию в нашей истории... Мы эвакуировали 123 тысячи человек", - подытожил президент.

Фото: американские военные покидают Афганистан (Getty Images)

По его словам, эвакуация оказалась успешной, благодаря мужеству военнослужащих и дипломатов.

За время миссии погибли 2461 американец, около 1 тысячи военнослужащих из стран НАТО и других государств-союзников. Более 20 тысяч американских военных получили ранения.

Жертвами войны стали более 70 журналистов и более 100 тыс. афганцев. Из них около 66 тысяч человек - сотрудники полиции и военные.

Талибы снова у власти

Окончание иностранной военной миссии в Афганистане быстро привело к смене власти в стране. По мере выведения американских войск из Афганистана, талибы брали под контроль провинцию за провинцией, в итоге без боя взяв столицу - Кабул. Оказать эффективное сопротивление талибам правительственные силы не смогли.

Столичный аэропорт был последним объектом, который оставался под контролем американцев. После эвакуации военнослужащих он тоже перешел под власть талибов.

Фото: талибы снова захватили власть в Афганистане (twitter.com/FreddyThaw21)

Еще до окончания эвакуации Байден в своем официальном обращении к американцам подчеркнул: целью миссии США в Афганистане было предотвратить теракты в Америке. И эта цель уже достигнута. Отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта и потребовал бы присутствия тысячи дополнительных военных. Президент подчеркнул, что "американские военные не должны гибнуть в войне, которую не хотят вести афганские силы".

На фоне событий захвата власти талибами немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что военная кампания западной коалиции в Афганистане провалилась.

"Мы хотели построить страну с демократическим устройством, но у нас не получилось. Между афганскими вооруженными силами и народом не было никакой связи, это не сработало так, как мы думали", - подчеркнула Меркель.

​Байден пообещал обнародовать секретные материалы о теракте

Накануне 20-й годовщины трагедии Байден подписал приказ о рассекречивании документов, связанных с расследованием ФБР теракта 11 сентября 2001 года. Согласно документу, генеральный прокурор должен обнародовать эти данные на протяжении следующего полугода

Байден обещал показать секретные документы общественности еще во время своей предвыборной кампании, поскольку родственники погибших добиваются получения этой информации на протяжении многих лет.

"Когда я баллотировался в президенты, я взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в отношении рассекречивания документов о террористических атаках на Америку 11 сентября 2001 года. По мере приближения 20-й годовщины этого трагического дня я выполняю это обязательство", - заявил лидер США.

Родственники погибших считают, что к теракту может быть причастно правительство Саудовской Аравии, поскольку большинство смертников являлись гражданами этой страны. По их мнению, США могли утаить эту информацию, чтобы не портить отношения Вашингтона и Эр-Рияда. Власти обеих стран эти обвинения отвергают.