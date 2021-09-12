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ФБР опублікувало доповідь про теракти 11 вересня

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США, Неділя 12 вересня 2021 06:56
ФБР опублікувало доповідь про теракти 11 вересня Фото: ФБР опублікувало доповідь про теракти 11 вересня (wikipedia)
Автор: Наталья Скороход

Федеральне бюро розслідувань опублікувало доповідь про теракти в США 11 вересня. Цієї доповіді країна чекала 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Документ розповідає про матеріально-технічну підтримку, надану двом саудівським викрадачам літаків перед терористичними атаками 11 вересня 2001 року. Також описуються контакти викрадачів з саудівськими спільниками в США.

У документі прописується інтерв'ю 2015 року з людиною, що подавала заяву на отримання громадянства США і кілька років тому неодноразово контактувала з громадянами Саудівської Аравії. За словами слідчих, вони надали істотну матеріально-технічну підтримку кільком викрадачам літаків.

Зазначається, що у звіті комісії з терактів 11 вересня не було виявлено "ніяких доказів того, що уряд Саудівської Аравії як установа або вищі саудівські офіційні особи індивідуально фінансували" атаки, організовані "Аль-Каїдою". Проте Комісія відзначила ймовірність того, що це могли зробити благодійні організації, спонсоровані урядом Саудівської Аравії.

Особливу увагу було приділено першим двом викрадачам, які прибули в США, Навафу аль-Хазмі і Халіду аль-Міхдхару.

У лютому 2000 року, незабаром після прибуття в Південну Каліфорнію, вони зустріли в ресторані громадянина Саудівської Аравії на ім'я Омар аль-Баюмі, який допоміг їм знайти та зняти квартиру в Сан-Дієго, мав зв'язки з урядом Саудівської Аравії й раніше привертав увагу ФБР.

Нагадаємо, що президент США звернувся до нації у 20-ту річницю трагедії 11 вересня. Він закликав американців бути єдиними.

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