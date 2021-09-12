ФБР опублікувало доповідь про теракти 11 вересня

Федеральне бюро розслідувань опублікувало доповідь про теракти в США 11 вересня . Цієї доповіді країна чекала 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Документ розповідає про матеріально-технічну підтримку, надану двом саудівським викрадачам літаків перед терористичними атаками 11 вересня 2001 року. Також описуються контакти викрадачів з саудівськими спільниками в США.

У документі про писується інтерв'ю 2015 року з людиною, що подавала заяву на отримання громадянства США і кілька років тому неодноразово контактувала з громадянами Саудівської Аравії. За словами слідчих, вони надали істотну матеріально-технічну підтримку кільком викрадачам літаків.

Зазначається, що у звіті комісії з терактів 11 вересня не було виявлено "ніяких доказів того, що уряд Саудівської Аравії як установа або вищі саудівські офіційні особи індивідуально фінансували" атаки, організовані "Аль-Каїдою". Проте Комісія відзначила ймовірність того, що це могли зробити благодійні організації, спонсоровані урядом Саудівської Аравії.

Особливу увагу було приділено першим двом викрадачам, які прибули в США, Навафу аль-Хазмі і Халіду аль-Міхдхару.