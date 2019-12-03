ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР заявило, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет контрразведывательную угрозу для США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Hill.

Как сообщается, приложение, его политика конфиденциальности и условиях использования, а также правовые механизмы доступны правительству России. В ФБР сообщили о способности Федеральной службы безопасности России удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам.

В США заявили, что если будет обнаружено, что FaceApp каким-либо образом вмешивается в будущие выборы, агентство примет меры.

Во время выступления в Сенате в понедельник лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер настоятельно призвал американцев удалить такие приложения, как FaceApp, и подчеркнул, что Россия может быть не единственной страной, которая представляет угрозу национальной безопасности через приложения.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео ранее напомнил Европе об угрозах, которые исходят от России, Китая и Ирана.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что РФ демонстрирует враждебное поведение уже в течение долгого времени и с ней надо говорить с позиции силы и сохранять текущие санкции против России. Она напомнила об российской аннексии Крыма и попытках максимально разделить Европу.