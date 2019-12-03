ФБР назвало загрозою мобільні додатки з Росії

ФБР заявило, що кожний російський додаток, включаючи FaceApp, являє контррозвідувальну загрозу для США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Hill.

Як повідомляється, додаток, його політика конфіденційності та умови використання, а також правові механізми доступні уряду Росії. У ФБР повідомили про здібності Федеральної служби безпеки Росії віддалено отримати доступ до всіх комунікацій і серверів в російських мережах без звернення до інтернет-провайдерів.

У США заявили, що якщо буде виявлено, що FaceApp яким-небудь чином втручається у майбутні вибори, агентство прийме заходи.

Під час виступу в Сенаті в понеділок лідер сенатської меншини Чарльз Шумер настійно закликав американців видалити такі додатки, як FaceApp, і підкреслив, що Росія може бути не єдиною країною, яка становить загрозу національній безпеці через додатки.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео раніше нагадав Європі про загрози, які виходять від Росії, Китаю та Ірану.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявляла, що РФ демонструє ворожу поведінку вже протягом довгого часу і з нею треба говорити з позиції сили і зберігати поточні санкції проти Росії. Вона нагадала про російської анексії Криму і спробах максимально розділити Європу.