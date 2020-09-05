ФБР назвало три способа иностранного вмешательства в выборы в США

Иностранные противники США, в том числе Россия и Китай, пытаются незаконно влиять на политические процессы в стране. Они действуют тремя методами: кибератаки, дезинформация в социальных сетях и размещение политической рекламы от лица американских граждан.

Об этом говорится в руководстве Федеральным бюро расследований (ФБР) США.

"Злонамеренные операции из-за рубежа нацелены на то, чтобы подорвать доверие к нашим демократическим институтам. Они действуют тремя методами", - говорится в документе.

Первый метод - кибератаки на избирательные кампании и инфраструктуру органов власти США. Они могут включать взлом и организацию утечек "щепетильной информации из компьютеров, баз данных, сетей, телефонов и электронной почты".

Другой метод - тайное финансирование, размещение политической рекламы под видом граждан США, лоббирование со стороны незарегистрированных иностранных агентов влияния и незаконные пожертвования на избирательную гонку "со стороны иностранных противников".

Третий и главный метод - дезинформация в соцсетях с целью посеять сомнения, обмануть или расстроить американцев. Например, это может быть распространение ложной информации об актуальных социальных проблемах, чтобы спровоцировать все стороны и разжечь конфликт.

Для выявления и противодействия подобным угрозам ФБР тесно взаимодействует с "партнерами на каждом уровне", включая технологические компании и операторов социальных платформ.

Напомним, согласно данным Департамента национальной безопасности, РФ намеревается поставить под сомнение результаты голосования за президента США по почте.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и председатель спецкомитета по разведке Палаты Адам Шифф заявили, что только Россия активно "вмешивается" в американские президентские выборы.

Американская контрразведка также оценила влияние России на выборы в США.

Также РБК-Украина писало, что экс-спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было неоднократным.