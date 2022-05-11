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Минобороны о первой фазе войны с Россией: завершилась победой Украины

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Киев, Среда 11 мая 2022 14:13
Минобороны о первой фазе войны с Россией: завершилась победой Украины Фото: ВСУ одержали победу в первой фазе войны против России (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украина смогла получить преимущество в первой фазе войны против Российской Федерации. Оккупанты не сумели выполнить свои задачи и понесли большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анну Маляр.

"В первой фазе ВСУ нанесли абсолютный удар врагу и она закончилась победой Украины, потому что войскам РФ не удалось реализовать ключевые цели", - подчеркнула чиновник оборонного министерства.

Она рассказала, что в первую фазу российские войска использовали тактику доминирования и по численности личного состава, и по численности оружия. Они в первую очередь делали ставку на элитность и профессионализм своих отрядов. Именно эти профессиональные отряды и обычные военнослужащие были сконцентрированы вокруг Киева и Киевской области.

Такая тактика доминирования, уверена Маляр, привела к огромным потерям в рядах врага. Им не удалось выполнить поставленную цель блокировки Киева и пришлось отказаться от своих планов. В результате, первая фаза была завершена тем, что военное командование врага решило отвести войска от столицы Украины и северных регионов и сосредоточиться на восточных и южных областях.

Ранее мы сообщали, что 18 апреля в Офисе президента сообщили о начале второй фазы войны с РФ. Она проходит на территории восточных и южных областей Украины.

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