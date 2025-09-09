ua en ru
FAVBET заявила про тиск та медійну атаку на маніпулятивних твердженнях

Вівторок 09 вересня 2025 19:35
FAVBET заявила про тиск та медійну атаку на маніпулятивних твердженнях Фото: FAVBET заявила про тиск та медійну атаку (пресслужба)
Автор: Олександр Мороз

Група компаній FAVBET заявляє про відсутність будь-яких претензій з боку податкових органів та вважає публічні звинувачення у несплаті податків з боку окремих народних депутатів безпідставними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії FAVBET.

В компанії також наголошують, що своєчасно та у повному обсязі виконують податкові зобов’язання, згідно з чинним законодавством.

Окрім того, FAVBET фіксує медійні атаки у ЗМІ та великих телеграм каналах, які не підтверджені достовірними фактами.

"Закликаємо ЗМІ перевіряти інформацію та достовірно й об’єктивно висвітлювати факти та події", - йдеться у повідомленні.

FAVBET сприймає необгрунтовані обвинувачення окремих посадових осіб, як тиск на легальний бізнес через маніпулювання інформацією, яка є недостовірною.

FAVBET сумлінно сплачує податки та залишається серед лідерів за обсягом відрахувань до бюджету. За перше півріччя 2025 року група перерахувала до державного бюджету 4,37 млрд грн - на понад 40% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У минулому році податкові надходження від FAVBET склали 6,75 млрд грн. Компанія залишається найбільшим платником податків у країні серед організаторів азартних ігор, чим робить вагомий внесок у формування державних фінансів, включно з оборонним бюджетом.

