FAVBET Tech - у топ-5 платників податків серед резидентів "Дія.City"

Українська ІТ-компанія FAVBET Tech увійшла до топ-5 найбільших платників податків серед резидентів "Дія.City" за підсумками перших трьох кварталів 2025 року. За цей період FAVBET Tech перерахувала до державного бюджету понад 650 млн грн податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

"FAVBET Tech є резидентом Дія.City з 2022 року та стабільно збільшує обсяги платежів в український бюджет. Податкова дисципліна ІТ-сектору не лише сприяє розвитку галузі, але й забезпечує економічну стійкість, підтримку соціальної сфери та обороноздатність держави", - зазначив CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

З моменту запуску "Дія.City" її резиденти вже сплатили понад 53 млрд гривень податків. Лише за три квартали 2025 року до держбюджету надійшло понад 22 млрд гривень, що на 22% більше, ніж за весь попередній рік. Наразі простір об’єднує майже 2 900 технологічних компаній, у яких працює близько 130 тисяч ІТ-спеціалістів, тобто понад 80% українського техсектору.

Паралельно з операційною діяльністю FAVBET Tech інвестує у R&D-проєкти військового спрямування. Компанія розробляє програмно-апаратні комплекси FPV-дронів, які передаються підрозділам для виконання розвідувальних і ударних задач. Також спеціалісти працюють над AI-комплексами для аналізу розвідданих, що підвищують швидкість та точність ідентифікації цілей на полі бою.

Окремий напрям - підтримка підготовки військових до протидії ворожим БпЛА. Favbet Tech співпрацює з десантно-штурмовими військами, підтримує постачання антидронових рушниць і створення тренажерних систем для навчання виявленню й придушенню ворожих БпЛА.

Крім того, компанія була партнером ГО "КіберПолк" у сфері кіберзахисту, а також підтримала розширення інженерної школи "Дронарня", що дозволило подвоїти кількість місць для навчання військових збірці та ремонту безпілотників.

У 2025 році FAVBET Tech увійшла до рейтингу "Топ-50 IT-компаній України" за версією DOU, а також виступила партнером ключових галузевих подій - Forbes AI Day 2025 у Києві, IT Arena 2025 у Львові та щоквартальних зустрічей Diia.City Union.

За словами Артема Скрипника, довгостроковою метою FAVBET Tech залишається сталий розвиток, підтримка інноваційної економіки та розширення технологічних переваг України в безпековій сфері.