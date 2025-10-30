ua en ru
FAVBET Tech - в топ-5 налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City"

Украина, Четверг 30 октября 2025 14:29
UA EN RU
FAVBET Tech - в топ-5 налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City" Фото: FAVBET Tech вошел в топ-5 налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City" (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Украинская ІТ-компания FAVBET Tech вошла в топ-5 крупнейших налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City" по итогам первых трех кварталов 2025 года. За этот период FAVBET Tech перечислила в государственный бюджет более 650 млн грн налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

"FAVBET Tech является резидентом Дія.City с 2022 года и стабильно увеличивает объемы платежей в украинский бюджет. Налоговая дисциплина ІТ-сектора не только способствует развитию отрасли, но и обеспечивает экономическую устойчивость, поддержку социальной сферы и обороноспособность государства", - отметил CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

С момента запуска "Дія.City" ее резиденты уже уплатили более 53 млрд гривен налогов. Только за три квартала 2025 года в госбюджет поступило более 22 млрд гривен, что на 22% больше, чем за весь предыдущий год. Сейчас пространство объединяет почти 2 900 технологических компаний, в которых работает около 130 тысяч ІТ-специалистов, то есть более 80% украинского техсектора.

Параллельно с операционной деятельностью FAVBET Tech инвестирует в R&D-проекты военного направления. Компания разрабатывает программно-аппаратные комплексы FPV-дронов, которые передаются подразделениям для выполнения разведывательных и ударных задач. Также специалисты работают над AI-комплексами для анализа разведданных, повышающими скорость и точность идентификации целей на поле боя.

Отдельное направление - поддержка подготовки военных к противодействию вражеским БПЛА. Favbet Tech сотрудничает с десантно-штурмовыми войсками, поддерживает поставки антидронових ружей и создание тренажерных систем для обучения обнаружению и подавлению вражеских БпЛА.

Кроме того, компания была партнером ОО "КиберПолк" в сфере киберзащиты, а также поддержала расширение инженерной школы "Дронарня", что позволило удвоить количество мест для обучения военных сборке и ремонту беспилотников.

В 2025 году FAVBET Tech вошла в рейтинг "Топ-50 IT-компаний Украины" по версии DOU, а также выступила партнером ключевых отраслевых событий - Forbes AI Day 2025 в Киеве, IT Arena 2025 во Львове и ежеквартальных встреч Diia.City Union.

По словам Артема Скрипника, долгосрочной целью FAVBET Tech остается устойчивое развитие, поддержка инновационной экономики и расширение технологических преимуществ Украины в сфере безопасности.

До этого сообщалось, что украинская ІТ-компания FAVBET Tech выступила партнером второго мероприятия серии CEO Talks, организованного Diia.City Union. На этот раз главным спикером события стал Тарас Панасенко, соучредитель и CEO сети мультимаркетов "Аврора".

