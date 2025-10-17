ua en ru
Головна » Бізнес

FAVBET Tech сплатив понад 650 млн гривень податків за 9 місяців 2025 року

П'ятниця 17 жовтня 2025 18:47
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн гривень податків за 9 місяців 2025 року Фото: FAVBET Tech сплатив 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року (пресслужба)
Автор: Сергій Новіков

Українська ІТ-компанія FAVBET Tech за дев’ять місяців 2025 року перерахувала до державного бюджету понад 650 млн грн. Ця сума майже на 10% вище за аналогічний показник попереднього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення FAVBET Tech.

Попри виклики воєнного часу, FAVBET Tech демонструє стабільно високий рівень податкових надходжень до держбюджету, підтримуючи економічну стійкість держави. Внесок компанії у розвиток українського ІТ-сектору підтверджується не лише фінансовими показниками, але й визнанням в індустрії.

Цього року компанія увійшла до рейтингу "Топ-50 ІТ-компаній України" за версією DOU та вже традиційно була партнером ключових галузевий подій, у тому числі Lviv IT Arena 2025.

Паралельно з операційною діяльністю у 2025 році FAVBET Tech продовжує збільшувати обсяги інвестицій у R&D-проєкти мілітарного спрямування у співпраці з силами безпеки й оборони України - від розробки програмно-апаратних комплексів FPV-дронів до розвідувальних систем на основі ШІ та навчання військовослужбовців протидії ворожим дронам за допомогою сучасних засобів.

"Наша діяльність значно ширша, ніж може здатись із назви компанії. Сьогодні FAVBET Tech об’єднує декілька технологічних напрямів, активно вкладається в розвиток ІТ-галузі та підтримує проєкти, що зберігають життя військових та надають їм переваги на полі бою", - каже CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

За словами Артема Скрипника, довгостроковою метою FAVBET Tech залишається сталий розвиток, підтримка інноваційної економіки та розширення технологічних переваг України в безпековій сфері.

