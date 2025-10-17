ua en ru
FAVBET Tech уплатил более 650 млн гривен налогов за 9 месяцев 2025 года

Пятница 17 октября 2025 18:47
FAVBET Tech уплатил более 650 млн гривен налогов за 9 месяцев 2025 года Фото: FAVBET Tech уплатил 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Украинская IТ-компания FAVBET Tech за девять месяцев 2025 года перечислила в государственный бюджет более 650 млн грн. Эта сумма почти на 10% выше аналогичного показателя предыдущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение FAVBET Tech.

Несмотря на вызовы военного времени, FAVBET Tech демонстрирует стабильно высокий уровень налоговых поступлений, поддерживая экономическую устойчивость страны. Вклад компании в развитие украинского IT-сектора подтверждается не только финансовыми результатами, но и признанием в отрасли.

В 2025 году компания вошла в рейтинг "Топ-50 IT-компаний Украины" по версии DOU и традиционно стала партнёром ключевых отраслевых событий, включая Lviv IT Arena 2025.

Параллельно с операционной деятельностью FAVBET Tech в этом году продолжает наращивать инвестиции в R&D-проекты военного направления в сотрудничестве с силами безопасности и обороны Украины - от разработки программно-аппаратных комплексов FPV-дронов до разведывательных систем на основе искусственного интеллекта и обучения военнослужащих противодействию вражеским дронам с использованием современных технологий.

"Наша деятельность гораздо шире, чем может показаться из названия компании. Сегодня FAVBET Tech объединяет несколько технологических направлений, активно инвестирует в развитие IT-отрасли, а также и поддерживает проекты, которые сохраняют жизни военных и дают им преимущество на поле боя", - отметил CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

По словам Скрипника, долгосрочной целью компании остаётся устойчивое развитие, поддержка инновационной экономики и расширение технологических преимуществ Украины в сфере безопасности.

