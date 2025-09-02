Favbet Tech потрапив до літнього рейтингу DOU "Топ-50 ІТ-компаній України"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Favbet Tech уперше потрапив до рейтингу Топ-50 ІТ-компаній України від DOU та став одним із чотирьох нових учасників списку разом із UPSTARS, Kyivstar.Tech та mono. Рейтинг враховує спеціалістів, що працюють в Україні, а також тих, хто релокувався, але сплачує податки в Україну.

За підсумками першого півріччя 2025 року у Топ-50 українських працювало 79,1 тис. фахівців. Порівняно з попереднім півріччям кількість фахівців у топі майже не змінилась, що свідчить про першу за роки повномасштабної війни стабільність ринку.

Лідерами зростання стали здебільшого продуктові компанії, у тому числі Favbet Tech. У першому півріччі 2025 року до компанії приєднались 133 технічні спеціалісти - найбільше серед усіх компаній літньої версії рейтингу.

Загалом за останні пів року команда Favbet Tech в Україні тільки зростає. Зараз компанія зосереджується на розробці (PHP, Node.js, Java), посилює напрям бізнес-аналітики, інфраструктури та АІ.

"Ми вперше за роки бачимо позитивну динаміку та зростання рівнів найму. Тепер важливо зберегти цей темп та продовжувати створювати умови для зростання спеціалістів всередині країні", - каже CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

Саме тому Favbet Tech сьогодні багато інвестує в освіту, галузеві події та розвиває власну технологічну експертизу для того, щоби залишатись конкурентними як в Україні, так і у світовому контексті, додає він.

Favbet Tech: про компанію

Компанія Favbet Tech була заснована у 2022 році та спеціалізується на розробці сучасних iGaming-рішень.

У 2023 році увійшла до Топ-30 українських ІТ-компаній України за версією Офісу ефективного регулювання (BRDO), а у 2024 стала одним з п’яти найбільших платників податків серед резидентів Дія.City.

Favbet Tech приділяє велику увагу підтримці української IT-спільноти та розвитку інноваційної економіки України.

Компанія є членом Асоціації IT Ukraine і в співпраці з нею ініціювала створення першого в Україні AI-комітету - першої всеукраїнської платформи для розвитку екосистеми штучного інтелекту.

Favbet Tech також підтримує найбільшу жіночу IT-спільноту Wtech та її програму Wtech & Friends, спрямовану на розвиток жіночого лідерства в індустрії.