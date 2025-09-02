Favbet Tech потрапив до літнього рейтингу DOU "Топ-50 ІТ-компаній України"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Favbet Tech впервые попал в рейтинг Топ-50 ІТ-компаний Украины от DOU и стал одним из четырех новых участников списка вместе с UPSTARS, Kyivstar.Tech и mono. Рейтинг учитывает специалистов, работающих в Украине, а также тех, кто релоцировался, но платит налоги в Украину.

По итогам первого полугодия 2025 года в Топ-50 украинских работало 79,1 тыс. специалистов. По сравнению с предыдущим полугодием, количество специалистов в топе почти не изменилось, что свидетельствует о первой за годы полномасштабной войны стабильности рынка.

Лидерами роста стали в основном продуктовые компании, в том числе Favbet Tech. В первом полугодии 2025 года к компании присоединились 133 технических специалиста - больше всего среди всех компаний летней версии рейтинга.

В целом, за последние полгода команда Favbet Tech в Украине только растет. Сейчас компания сосредотачивается на разработке (PHP, Node.js, Java), усиливает направление бизнес-аналитики, инфраструктуры и АI.

"Мы впервые за годы видим положительную динамику и рост уровней найма. Теперь важно сохранить этот темп и продолжать создавать условия для роста специалистов внутри страны", - говорит CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

Поэтому Favbet Tech сегодня много инвестирует в образование, отраслевые события и развивает собственную технологическую экспертизу для того, чтобы оставаться конкурентными как в Украине, так и в мировом контексте, добавляет он.

Favbet Tech: про компанию

Компания Favbet Tech была основана в 2022 году и специализируется на разработке современных iGaming решений.

В 2023 году вошла в Топ-30 украинских ІТ-компаний Украины по версии Офиса эффективного регулирования (BRDO), а в 2024 году стала одним из пяти крупнейших налогоплательщиков среди резидентов Дія.City.

Favbet Tech уделяет большое внимание поддержке украинского IT-сообщества и развитию инновационной экономики Украины.

Компания является членом Ассоциации IT Ukraine и в сотрудничестве с ней инициировала создание первого в Украине AI-комитета - первой всеукраинской платформы для развития экосистемы искусственного интеллекта.

Favbet Tech также поддерживает крупнейшее женское IT-сообщество Wtech и его программу Wtech & Friends, направленное на развитие женского лидерства в индустрии.