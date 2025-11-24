FAVBET спростовує звинувачення у зв'язках із РФ та повідомляє про тиск: заява компанії

У компанії категорично заперечують будь-які звинувачення у зв’язках з країною-агресором.

"Інформація про "контроль з боку громадян РФ", наявність російського паспорта у власника (бенефіціара) не відповідають дійсності та є вигаданими фактами виключно для здійснення тиску на компанію. Єдиним акціонером є громадянин України - Матюха Андрій Валерійович", - йдеться у заяві.

Як підкреслили у FAVBET, Група компаній є українською, заснована та контрольована громадянином України. Наголошується, що FAVBET не здійснює діяльність на території ворожих держав, а також суворо дотримується санкційного законодавства України та норм міжнародного права з цих питань.

Компанія також акцентує, що має чинну ліцензію та виконує всі вимоги фінансового моніторингу.

"Компанія сплачує всі належні податки та збори і тому вже кілька років поспіль залишається одним із найбільших платників податків галузі", - зазначили в заяві.

У FAVBET повідомили про блокування платіжної інфраструктури та інші перешкоди, які, за їх словами, спричинені неправомірними діями окремих посадових осіб, водночас кошти клієнтів залишаються захищеними.

"Попри перешкоджання діяльності та блокування роботи платіжної інфраструктури, спричинені неправомірними діями, в першу чергу з боку Гетьманцева Д. О., усі кошти клієнтів FAVBET захищені та залишаються в повній безпеці. Вони зберігаються на відповідних рахунках банківських установ України", - кажуть у FAVBET.

Зазначається, що компанія робить усе необхідне як для захисту прав своїх клієнтів, так і для відновлення стабільної роботи сервісів, і кошти будуть повернуті за будь-яких сценаріїв.

"FAVBET буде продовжувати протидію незаконним діям. Ми будемо боротися за свої права та за захист інтересів наших клієнтів. Усе попереду", - заявили в компанії. Також там розповіли, що розуміють, у чиїх інтересах і на чию користь здійснюється тиск на Групу.

Крім того, за інформацією FAVBET було зафіксувано появу фейкових розсилок, "зливів" та повідомлень щодо нібито нелегального перезапуску сервісів.

"Ця інформація не відповідає дійсності та суперечить базовим принципам групи. Також фейкові SMS можуть надходити нібито від імені компанії. Просимо бути пильними та не довіряти підозрілим повідомленням", - додали в компанії.

FAVBET заявила, що й надалі інформуватиме суспільство про перебіг ситуації та очікує на офіційні роз’яснення від державних органів.