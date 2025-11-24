FAVBET опровергает обвинения в связях с РФ и сообщает о давлении: заявление компании

В компании категорически отрицают какие-либо обвинения в связях со страной-агрессором.

"Информация о "контроле со стороны граждан РФ", наличии российского паспорта у владельца (бенефициара) не соответствуют действительности и являются вымышленными фактами исключительно для давления на компанию. Единственным акционером является гражданин Украины - Матюха Андрей Валерьевич", - говорится в заявлении.

Как отметили в FAVBET, Группа компаний является украинской, основана и контролируется гражданином Украины. Отмечается, что FAVBET не осуществляет деятельность на территории вражеских государств, а также строго соблюдает санкционное законодательство Украины и нормы международного права по этим вопросам.

Компания также акцентирует внимание на том, что имеет действующую лицензию и выполняет все требования финансового мониторинга.

"Компания платит все полагающиеся налоги и сборы, и поэтому уже несколько лет подряд остается одним из крупнейших налогоплательщиков отрасли", - отметили в заявлении.

В FAVBET сообщили о блокировании платежной инфраструктуры и других препятствиях, которые, по их словам, вызваны неправомерными действиями отдельных должностных лиц, но средства клиентов остаются защищенными.

"Несмотря на препятствование деятельности и блокировку работы платежной инфраструктуры, вызванные неправомерными действиями, в первую очередь со стороны Гетманцева Д. А., все средства клиентов FAVBET защищены и остаются в полной безопасности. Они хранятся на соответствующих счетах банковских учреждений Украины", - говорят в FAVBET.

Отмечается, что компания делает все необходимое как для защиты прав своих клиентов, так и для восстановления стабильной работы сервисов и средства будут возвращены при любых сценариях.

"FAVBET будет продолжать противодействие незаконным действиям. Мы будем бороться за свои права и защиту интересов наших клиентов. Все впереди", - заявили в компании. Также там рассказали, что понимают в чьих интересах и в чью пользу оказывается давление на группу.

Кроме того, по информации FAVBET, было зафиксировано появление фейковых рассылок, "сливов" и сообщений о нелегальном перезапуске сервисов.

"Эта информация не соответствует действительности и противоречит базовым принципам группы. Также фейковые SMS могут поступать якобы от имени компании. Просим быть бдительными и не доверять подозрительным сообщениям", - добавили в компании.

FAVBET заявила, что и в дальнейшем будет информировать о ходе ситуации и ожидает официальных разъяснений от государственных органов.