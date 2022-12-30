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Favbet перерахував до бюджету ще 117 млн гривень

Фото: Favbet перерахував до бюджету ще 117 млн гривень (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Букмекерська компанія "Фавбет" сплатила ще 117 млн гривень ліцензійних платежів до державного бюджету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Нинішня ситуація в економіці вимагає консолідації всіх українських бізнесів, незалежно від галузі. Це передбачає спільну роботу в гуманітарній площині, підтримку армії, а головне - наповнення бюджету шляхом прозорої діяльності та своєчасної сплати податків. Як відповідальна компанія та один із лідерів ринку, Favbet у Цього року не лише здійснює регулярні ліцензійні платежі, а й збільшує обсяги ліцензованої діяльності, щоб підтримувати національну економіку під час війни та наближати нашу перемогу", - коментує один із директорів компанії Favbet Михайло Приходько.

Також у жовтні цього року компанія сплатила 23,4 млн грн за продовження ще однієї з ліцензій.

Кошти від оплати ліцензій у сфері азартних ігор надходять до державного та місцевих бюджетів, а також через спеціальний держфонд спрямовуються на підтримку медицини, культури, освіти та інших суспільно важливих напрямків, які часто відчувають брак фінансування, особливо в умовах війни.

Нагадаємо, Favbet - міжнародна компанія, заснована 1999 року в Україні. Працює за міжнародними та регіональними ліцензіями в Україні, Хорватії та Румунії.

Понад 20 років компанія займається розвитком професійного та аматорського спорту в Україні, реалізує благодійні ініціативи через благодійний фонд Favbet Foundation, який з 24 лютого зосереджений на підтримці та забезпеченні ЗСУ.

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