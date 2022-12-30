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Favbet перечислил в бюджет еще 117 млн гривен

Фото: Favbet перечислил в бюджет еще 117 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Букмекерская компания "Фавбет" оплатила еще 117 млн гривен лицензионных платежей в государственный бюджет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Нынешняя ситуация в экономике требует консолидации всех украинских бизнесов, независимо от отрасли. Это предусматривает совместную работу в гуманитарной плоскости, поддержку армии, а главное - наполнение бюджета путем прозрачной деятельности и своевременной оплаты налогов. Как ответственная компания и один из лидеров рынка, Favbet в этом году не только осуществляет регулярные лицензионные платежи, но и увеличивает объемы лицензированной деятельности, чтобы поддерживать национальную экономику во время войны и приближать нашу победу", - комментирует один из директоров (CLO) компании Favbet Михаил Приходько.

Также в октябре нынешнего года компания оплатила 23,4 млн грн за продление еще одной из лицензий.

Средства от оплаты лицензий в сфере азартных игр поступают в государственный и местные бюджеты, а также через специальный госфонд направляются на поддержку медицины, культуры, образования и других общественно важных направлений, часто ощущающих нехватку финансирования, особенно в условиях войны.

Напомним, Favbet - международная компания, основанная в 1999 году в Украине. Работает по международным и региональным лицензиям в Украине, Хорватии и Румынии.

Более 20 лет компания занимается развитием профессионального и аматорского спорта в Украине, реализует благотворительные инициативы через благотворительный фонд Favbet Foundation, который с 24 февраля сосредоточен на поддержке и обеспечении ВСУ.

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