ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Favbet Foundation передав набори канцелярії для малозабезпечених дітей

Вівторок 11 листопада 2025 15:47
UA EN RU
Favbet Foundation передав набори канцелярії для малозабезпечених дітей Фото: Favbet Foundation передав набори канцелярії для малозабезпечених дітей (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Благодійний фонд Favbet Foundation перезапустив проєкт "Сила в знаннях", в межах якого до Житомирської, Вінницької, Чернігівської, Київської та Кіровоградської областей було відправлено 2000 боксів з необхідними канцтоварами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз Favbet Foundation.

Допомогу отримали заклади, де навчаються та виховуються діти з непростими життєвими історіями: Денишівська спеціальна школа, Ніжинський дитбудинок-інтернат, центр "Наш дім" у Кропивницькому, а також Староприлуцька й Бобринецька спеціальні школи.

Favbet Foundation передав набори канцелярії для малозабезпечених дітейФото: Favbet Foundation передав допомогу навчальним закладам (Favbet Foundation)

У цих установах живуть діти, позбавлені батьківського піклування, а також вихованці з особливими освітніми потребами.

Частина закладів опікується дітьми з порушеннями слуху та мовлення, фізичного чи інтелектуального розвитку, а також з психічними розладами. Такі діти потребують постійного догляду, медичної підтримки, побутового забезпечення, освітніх і реабілітаційних послуг.

Favbet Foundation передав набори канцелярії для малозабезпечених дітейФото: діти отримали набори канцелярії (Favbet Foundation)

"Освіта формує основу для майбутнього людини. Для вихованців спецзакладів важливо мати можливість навчатись у середовищі, де є все необхідне. Це дозволяє зосередитися на знаннях і поступово відкривати власний потенціал", - кажуть у Favbet Foundation.

Ініціативи фонду

Програма "Сила в знаннях" є частиною великого проєкту фонду "Клубу супергероїв", до якого входять ініціативи "Сильніші разом", де дітям допомагають займатися спортом, та освітні курси з програмування "IT Kids" для підлітків з родин військових та переселенців.

Цього року 2000 дітей отримали бокси з необхідними канцтоварами. Раніше Favbet Foundation передав 5500 боксів канцелярії дітям ВПО та військовослужбовців.

Благодійний фонд Favbet Foundation, створений у 2020 році для підтримки ініціатив у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Після початку повномасштабного вторгнення фонд також здійснює підтримку військових та цивільних українців, що потребують оперативної допомоги на території країни та за кордоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
благотоврительность
Новини
НАБУ повідомило про підозру Міндічу і не тільки: нові деталі справи про корупцію в енергетиці
НАБУ повідомило про підозру Міндічу і не тільки: нові деталі справи про корупцію в енергетиці
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа