ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Favbet Foundation передал наборы канцелярии для малообеспеченных детей

Вторник 11 ноября 2025 15:47
UA EN RU
Favbet Foundation передал наборы канцелярии для малообеспеченных детей Фото: Favbet Foundation передал наборы канцелярии для малообеспеченных детей (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Благотворительный фонд Favbet Foundation перезапустил проект "Сила в знаниях", в рамках которого в Житомирскую, Винницкую, Черниговскую, Киевскую и Кировоградскую области было отправлено 2000 боксов с необходимыми канцтоварами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Favbet Foundation.

Помощь получили заведения, где учатся и воспитываются дети с непростыми жизненными историями: Денишевская специальная школа, Нежинский детдом-интернат, центр "Наш дом" в Кропивницком, а также Староприлуцкая и Бобринецкая специальные школы.

Favbet Foundation передал наборы канцелярии для малообеспеченных детейФото: Favbet Foundation передал помощь учебным заведениям (Favbet Foundation)

В этих учреждениях живут дети, лишенные родительской опеки, а также воспитанники с особыми образовательными потребностями.

Часть заведений занимается детьми с нарушениями слуха и речи, физического или интеллектуального развития, а также с психическими расстройствами. Такие дети нуждаются в постоянном уходе, медицинской поддержке, бытовом обеспечении, образовательных и реабилитационных услугах.

Favbet Foundation передал наборы канцелярии для малообеспеченных детейФото: дети получили наборы канцелярии (Favbet Foundation)

"Образование формирует основу для будущего человека. Для воспитанников спецучреждений важно иметь возможность учиться в среде, где есть все необходимое. Это позволяет сосредоточиться на знаниях и постепенно открывать собственный потенциал", - говорят в Favbet Foundation.

Инициативы фонда

Программа "Сила в знаниях" является частью крупного проекта фонда "Клуба супергероев", в который входят инициативы "Сильнее вместе", где детям помогают заниматься спортом, и образовательные курсы по программированию "IT Kids" для подростков из семей военных и переселенцев.

В этом году 2000 детей получили боксы с необходимыми канцтоварами. Ранее Favbet Foundation передал 5500 боксов канцелярии детям ВПЛ и военнослужащих.

Благотворительный фонд Favbet Foundation создан в 2020 году для поддержки инициатив в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

После начала полномасштабного вторжения фонд также осуществляет поддержку военных и гражданских украинцев, нуждающихся в оперативной помощи на территории страны и за рубежом.

Читайте РБК-Украина в Google News
благотоврительность
Новости
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа