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Фатальный город для россиян: Сырский объяснил судьбу войск РФ в случае попытки наступления на Харьков

Харьковская область, Пятница 29 марта 2024 11:08
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Фатальный город для россиян: Сырский объяснил судьбу войск РФ в случае попытки наступления на Харьков Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

Харьков может стать для войск РФ роковым городом, если те снова попытаются его оккупировать. В настоящее время там проводятся масштабные комплексные мероприятия по усилению обороны.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Комментируя вопрос о рисках повторного наступления РФ на территорию Харьковской области, Сырский отметил, что в настоящее время принимаются все меры по адекватному реагированию на такую вероятность.

"На сегодняшний день проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий", - отмечает главнокомандующий.

Он напомнил, что у украинских сил обороны уже есть опыт боевых действий в Харьковской области. Тогда удалось просчитать действия противника и освободить значительную ее часть.

"Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом", - подчеркнул Сырский.

В то же время он отметил, что следующие возможные действия по обороне могут сильно различаться из-за уникальности каждой отдельной ситуации на поле боя.

Атаки РФ на Харьковскую область

Следует отметить, что враг действует в Купянском районе Харьковской области. После деоккупации российские войска не оставляют попыток вернуть его под свой контроль. Это обусловлено стратегически важной логистической развязкой.

Кроме того, оккупанты непрерывно продолжают обстреливать Харьков и область, уничтожая гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

За прошедшие сутки на Купянском направлении Силы обороны отбили 1 атаку врага возле населенного пункта Ивановка Харьковской области.

Кроме того, авиационным ударам подверглись населенные пункты Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

На днях российские СМИ распространяли информацию о подготовке к скрытой мобилизации для "окружения Харькова". В то же время, мэр города Игорь Терехов называет это очередной враждебной ИПСО.

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Харьков Война России против Украины Александр Сырский
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