"Фарс під час війни". До боротьби з любителями форсажу почали залучати військкомати

Він зазначив, що суспільство напрацювало певний формат "прийнятної поведінки" під час війни. При цьому не йдеться про те, що під час війни не можна випити кави чи повечеряти в якомусь закладі.

"Але всьому є межі. Заганяти заряджені тачки в самісінький центр міста, ревіти там моторами, дріфтувати вулицями - то вже називається фарс під час війни. А біля цих заряджених моторів крутяться молодчики, які за віком і станом здоровʼя могли б, наприклад, тримати автомат", - написав Білошицький.

За його словами, молодих людей неодноразово попереджали про недоречну поведінку та притягували до відповідальності, але з їхньої сторони не було реакції.

"Отож, цього разу ми запросили на захід воєнкомів. Які, своєю чергою, "запрошували" форсажників. Але. Щоб пацани "не розстраювались", є гідний лайфхак: автомат теж можна прокачати і протюнити", - додав він.

Нагадаємо, уряд розширив повноваження військкоматів та дозволив вручати повістки незалежно від місця взяття на облік військовозобов'язаних.

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