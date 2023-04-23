"Фарс во время войны". К борьбе с любителями форсажа начали привлекать военкоматы

Он отметил, что общество наработало определенный формат "приемлемого поведения" во время войны. При этом речь не идет о том, что во время войны нельзя выпить кофе или поужинать в каком-нибудь заведении.

"Но всему есть пределы. Загонять заряженные тачки в самый центр города, реветь там моторами, дрифтовать улицами - это уже называется фарс во время войны. А возле этих заряженных моторов крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат ", - написал Белошицкий.

По его словам, молодых людей неоднократно предупреждали о неуместном поведении и привлекали к ответственности, но с их стороны не было реакции.

"Итак, на этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" форсажников. Но. Чтобы пацаны "не расстраивались", есть достойный лайфхак: автомат тоже можно прокачать и протюнить", - добавил он.

Напомним, правительство расширило полномочия военкоматов и разрешило вручать повестки независимо от места взятия на учет военнообязанных.

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