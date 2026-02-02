"Фарс миру триватиме": донька Келлога жорстко відреагувала на удар РФ по шахтарях в Україні

Донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога Меган Моббс відреагувала на удар РФ по автобусу, що перевозив шахтарів після зміни в Дніпропетровській області. Вона заявила, що атаки РФ посилюються на тлі розмов про мирні переговори.

Як повідомляє РБК-Україна , про це вона написала на своїй сторінці у X.

Моббс назвала удар по робочому автобусу "ще однією жахливою трагедією" та заявила, що нині говорити про будь-які документи щодо процвітання або миру - безглуздо.

За її словами, існує прямий зв’язок між активізацією російських атак і спробами вести мирні переговори.

Про мирні переговори і відповідальність РФ

Моббс наголосила, що доти, доки американські переговорники не визнають цієї залежності та не притягнуть Росію до відповідальності, розмови про мир залишатимуться лише імітацією.

"Доки американські переговорники не визнають цього і не покарають Росію, фарс миру триватиме", - вважає Моббс.

Що відомо про удар

Нагадаємо, у неділю, 1 лютого, російські війська атакували дроном службовий автобус із шахтарями на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинули щонайменше 12 людей, ще 16 дістали поранення.