Фарс мира будет продолжаться: дочь Келлога жестко ответила на удар РФ по шахтерам в Украине

Украина, Понедельник 02 февраля 2026 09:39
UA EN RU
Фарс мира будет продолжаться: дочь Келлога жестко ответила на удар РФ по шахтерам в Украине Фото: "Фарс мира будет продолжаться": дочь Келлога жестко отреагировала на удар РФ по шахтерам в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Дочь спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс отреагировала на удар РФ по автобусу, перевозившему шахтеров после смены в Днепропетровской области. Она заявила, что атаки РФ усиливаются на фоне разговоров о мирных переговорах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом она написала на своей странице в X.

Моббс назвала удар по рабочему автобусу "еще одной ужасной трагедией" и заявила, что сейчас говорить о каких-либо документах по процветанию или миру - бессмысленно.

По ее словам, существует прямая связь между активизацией российских атак и попытками вести мирные переговоры.

О мирных переговорах и ответственности РФ

Моббс отметила, что до тех пор, пока американские переговорщики не признают этой зависимости и не привлекут Россию к ответственности, разговоры о мире будут оставаться лишь имитацией.

"Пока американские переговорщики не признают этого и не накажут Россию, фарс мира будет продолжаться", - считает Моббс.

Что известно об ударе

Напомним, в воскресенье, 1 февраля, российские войска атаковали дроном служебный автобус с шахтерами на Днепропетровщине. В результате удара погибли по меньшей мере 12 человек, еще 16 получили ранения.

Министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя трагедию в Терновке, подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за совершенные военные преступления.

В свою очередь советник министра обороны Сергей Бескрестнов отметил, что во время атаки российские военные осознавали, что целят в гражданский объект, однако это их не остановило.

