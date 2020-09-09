Фарминдустрия Украины становится более технологичной и инновационной, - исследование

Фото: производство лекарств (РБК-Украина)

Согласно отчету, отрасль повышает доступность современных лекарств и вносит весомый вклад в развитие экономики Украины

Фармацевтическая индустрия Украины становится все более технологичной, современной и инновационной, а внедрение европейских стандартов в производстве вместе с высокой интенсивностью инвестиций делает фармацевтику одной из наиболее динамичных секторов экономики с высокой добавленной стоимостью.

Об этом говорится в справочнике "Фармацевтика Украины 2020", подготовленном компанией Top Lead при поддержке фармацевтической компании "Дарница" и аналитического партнера BusinessViews.

В отчете отмечается, что отрасль повышает доступность современных лекарств и вносит весомый вклад в развитие экономики Украины.

По словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, за последний год фарма развивалась, в первую очередь, за счет активного использования современных технологий.

"Лидирующие украинские компании на практике применяют робототехнику, искусственный интеллект, компьютерное моделирование, блокчейн, облачные технологии, и управляют производством удаленно благодаря промышленному интернету вещей. Фарминдустрия занимает второе место по интенсивности инвестиций и создает 30 млрд грн добавленной стоимости. Поэтому с уверенностью можно говорить, что фармацевтика - это отрасль, которая развивает национальную экономику", - отмечает Шимкив.

В свою очередь, Станислав Шум, CEO Top Lead уверен, что украинскую фармацевтику можно считать образцом того, какими должны быть индустрии в экономически развитых странах.

"Один сотрудник отрасли создает большую добавленную стоимость, чем работники многих других отраслей. Она динамично растет - быстрее, чем экономика в целом, обеспечивает высокие зарплаты, создает и поддерживает много рабочих мест в смежных отраслях. Фармацевтика - одна из наиболее наукоемких индустрий, а объемы инвестиций в R&D растут из года в год. Украинские производители лекарств успешно конкурируют на отечественном рынке и наращивают объемы экспорта. Поэтому фармацевтическую индустрию важно держать на радаре и исследовать причины ее успеха. Для этого мы ежегодно готовим инфографическое исследование "Фармацевтика Украины" совместно с компанией "Дарница", одним из самых инновационных и успешных в Украине производителей лекарств", - добавлят Шум.

Согласно данным отчета, объем фармрынка продолжает расти, увеличивается потребление лекарственных средств на душу населения, растет доля рецептурных препаратов.

Доминирующая роль по-прежнему принадлежит аптечному сегменту - 89% рынка финансируется напрямую потребителями и лишь 11% - государством.

Среднегодовой темп роста объемов аптечного рынка за последние 5 лет составил 12%. В 2019 году аптечные продажи составили $3,4 млрд. На этом фоне динамика госпитального рынка остается низкой - 6% за последние 5 лет, а его объем в прошлом году равен $0,4 млрд.

Оценивая объем потребления лекарственных средств, аналитики отмечают, что в 2019 году он вырос на 28% до $105 на человека. При этом в структуре потребления 61% приходится на рецептурные лекарства.

Для фармрынка Украины характерна высокая сегментация и конкуренция. Около трети продаж приходится на ТОП-10 крупнейших компаний, из которых 6 являются украинскими.

Авторы исследования отмечают, что объем инвестиций в фармпроизводство не восстановился до докризисного уровня, но интенсивность здесь выше, чем в других отраслях и она продолжает расти.

Сегодня один сотрудник фармацевтической отрасли создает самую большую в Украине добавочную стоимость - 1,2 млн грн, опережая сферу IT - 0,8 млн грн и металлургию - 0,4 млн грн.

Говоря о вызовах для фарминдустрии в период COVID-19, авторы справочника отмечают, что в целом пандемия усилила коллаборацию и подтолкнула многих производителей и разработчиков в разных странах начать совместные исследования по поиску вакцины от COVID-19.

Позитивное влияние на рост рынка оказало разрешение осуществлять заказ препаратов онлайн, это расширило доступность лекарств для украинцев.

Напомним, ранее аналитики компании Fitch Solutions заявляли о том, что украинский рынок фармацевтической продукции в ближайшие годы вырастет и останется привлекательным для инвесторов. Fitch Solutions относит Украину к категории high-reward markets, то есть рынков с высоким потенциалом.