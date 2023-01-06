У фармацевтичній компанії "Здоров'я" розповіли про підсумки 2022 року

"У компанії є сертифікати відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики (GMP - Good Manufacturing Practice) як України, так і Європейського Союзу. Дванадцять виробничих ділянок компанії "Здоров'я" сертифіковані відповідно до вимог GMP, діють системи управління на базі міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015", - зазначають в компанії.

На цей час компанія виробляє понад 510 найменувань лікарських засобів у 22-ох видах лікарських форм. У 2022 році компанія випустила на ринок України нові препарати - "Аллопурінол-Здоров’я" у формі таблеток, "Толперіл-Здоров’я" розчин для ін’єкцій, "Еторикоксиб-Здоров’я" таблетки, "Слабігель-Здоров’я" гель ректальний, "Ацетилка" шипучі таблетки. Також рекомендовано до розгляду на етап розробки та реєстрації ще 66 нових препаратів.

У 2022 році "Здоров'я" постачала лікарські засоби до понад 20 країн ближнього та далекого зарубіжжя. також налагоджено розпочатий у 2021 році проєкт контрактного виробництва фармацевтичних препаратів для Словаччини. Ведеться робота з країнами Євросоюзу (постачання лікарських препаратів до Польщі, укладено контракт із Німеччиною).

Крім того, торік компанія продовжила допомагати спортсменам, які є співробітниками "Здоров’я". Так, у вересні Ілона Прокопенюк стала бронзовою призеркою чемпіонату світу зі спортивної боротьби у Сербії, у жовтні Каміль Керимов став бронзовим чемпіоном світу з вільної боротьби U 23 в Іспанії, а в листопаді Мухаммед Алієв завоював золото на турнірі меморіалі Білла Фаррела в США.

За ініціативи голови наглядової ради "Здоров'я" Олександра Доровського, з перших днів військової агресії проти України на потреби армії компанія передавала ліки, закуповувала генератори, квадрокоптери, передавала та ремонтувала автомобілі ЗСУ, перераховувала гроші на військову амуніцію.

Також в умовах воєнного стану у Харкові та області компанія надавала гуманітарну допомогу міській клінічній лікарні №17, міській клінічній лікарні №25, військовій частині 3306, управлінню станції швидкої медичної допомоги.

Керівництво і співробітники компанії постачали аптечки першої допомоги для літніх людей, дітей та жінок до бомбосховищ на станціях метрополітену.

Співробітники фармкомпанії також виготовляють окопні свічки та буржуйки для ЗСУ. Протягом перших 3 місяців бойових дій було закуплено продуктів та виготовлено понад 5000 обідів для військових у Харкові.

За свою роботу керівництво та колектив фармкомпаніі отримали подяки від командування військової частини А1215, особового складу Відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Харківської міської територіальної громади ХРУ ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також триває співпраця з Харківським прикордонним загоном Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Полком поліції особливого призначення та Управлінням боротьби з наркозлочинністю Головного управління національної поліції.