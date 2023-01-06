В фармацевтической компании "Здоровье" рассказали об итогах 2022 года

"У компании есть сертификаты соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики (GMP - Good Manufacturing Practice) как Украины, так и Европейского Союза. Двенадцать производственных участков компании "Здоровье" сертифицированы в соответствии с требованиями GMP, действуют системы управления на базе международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015", - отмечают в компании.

В настоящее время компания производит более 510 наименований лекарственных средств в 22 видах лекарственных форм. В 2022 году компания выпустила на рынок Украины новые препараты - "Аллопуринол-Здоровье" в форме таблеток, "Толперил-Здоровье" раствор для инъекций, "Эторикоксиб-Здоровье" таблетки, "Слабигель-Здоровье" гель ректальный, "Ацетилка" шипучие таблетки. Также рекомендовано к рассмотрению на этапе разработки и регистрации еще 66 новых препаратов.

В 2022 году "Здоровье" поставляло лекарственные средства в более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Также налажен начатый в 2021 году проект контрактного производства фармацевтических препаратов для Словакии. Ведется работа со странами Евросоюза (поставка лекарственных препаратов в Польшу, заключен контракт с Германией).

Кроме того, в прошлом году компания продолжила помогать спортсменам, являющимся сотрудниками "Здоровья". Так, в сентябре Илона Прокопенюк стала бронзовым призером чемпионата мира по спортивной борьбе в Сербии, в октябре Камиль Керимов стал бронзовым чемпионом мира по вольной борьбе U 23 в Испании, а в ноябре Мухаммед Алиев завоевал золото на турнире мемориала Билла Фаррелла в США.

По инициативе главы наблюдательного совета "Здоровья" Александра Доровского, с первых дней военной агрессии против Украины на нужды армии компания передавала лекарства, закупала генераторы, квадрокоптеры, передавала и ремонтировала автомобили ВСУ, перечисляла деньги на военную амуницию.

Также в условиях военного положения в Харькове и области компания оказывала гуманитарную помощь городской клинической больнице №17, городской клинической больнице №25, воинской части 3306, управлению станции скорой медицинской помощи.

Руководство и сотрудники компании поставляли аптечки первой помощи для пожилых людей, детей и женщин в бомбоубежища на станциях метрополитена.

Сотрудники фармкомпании также производят окопные свечи и буржуйки для ВСУ. В первые 3 месяца боевых действий было закуплено продуктов и изготовлено более 5000 обедов для военных в Харькове.

За свою работу руководство и коллектив фармкомпании получили благодарность от командования воинской части А1215, личного состава Отдела предотвращения чрезвычайных ситуаций Харьковского городского территориального общества ХРУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также идет сотрудничество с Харьковским пограничным отрядом Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, Полком полиции особого назначения и Управлением по борьбе с наркопреступностью Главного управления национальной полиции.