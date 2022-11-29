У фармкомпанії "Здоров'я" розповіли як під час війни підтримують спортсменів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, у вересні співробітниця компанії Ілона Прокопевнюк стала бронзовою призеркою у жіночій боротьбі на чемпіонаті світу-2022. На змаганнях, що відбулися у Белграді (Сербія), вона виступала у ваговій категорії до 62 кг.

Нині за підтримки фармкомпанії спортсменка готується до поїздки у місто Коралвилл, штат Айова, США. Там 10-11 грудня 2022 року відбудеться Кубок світу з боротьби.

У жовтні в іспанській Понтеведрі пройшов Чемпіонат світу з вільної боротьби серед спортсменів до 23 років. Чоловіча збірна України завершила змагання із чотирма бронзовими медалями, посівши четверте загальнокомандне місце.

У складі команди відзначився і харківський "вільник"Каміль Керімов. Співробітник фармкомпанії виборов бронзу у ваговій категорії до 57 кг. Ще три нагороди вибороли Вадим Куриленко, Василь Сова й Ерік Арушанян.

Одним з тренерів, які готували команду, був також співробітник "Здоров’я" Вадим Заурбекович Тасоєв - заслужений майстер спорту, старший тренер Національної збірної України з вільної боротьби.

Крім того, 19-20 листопада у Нью-Йорку (США) відбувся престижний турнір "Меморіал Білла Фарелла". Українські вільники виграли сім медалей: три золотих, одну срібну та три бронзових. Чемпіоном у категорії до 86 кг став ще один співробітник компанії "Здоров’я" - Мухаммед Алієв.

2021 року на Молодіжному чемпіонаті світу з вільної боротьби U-23 у Сербії він також завоював "золото" у вазі до 86 кілограмів.

"Ми зробили усе можливе, щоб наші спортсмени взяли участь у змаганнях, довели міць та незламність нашого народу. Завдяки нашим хлопцям та дівчатам підіймався наш прапор, лунав наш гімн. Це надзвичайно важливо і для спортсменів, і для країни. Вітаємо наших спортсменів і тренерський штаб! Сьогодні всі працюють заради єдиної мети - нашої спільної перемоги", - наголосив голова наглядової ради "Здоров’я" Олександр Доровський.