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Військові подякували фармкомпанії "Здоров’я" за передачу військового оснащення та ліків на фронт

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Понеділок 12 грудня 2022 12:23
Військові подякували фармкомпанії "Здоров’я" за передачу військового оснащення та ліків на фронт Фото: військові подякували фармкомпанії "Здоров’я" за передачу військового оснащення та ліків на фронт (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Керівництво та колектив фармацевтичній компанії "Здоров’я" отримали подяки від військових за допомогу у боротьбі проти ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зокрема, подяку висловив командир військової частини А1215 Олександр Липовий.

За співпрацю фармкомпанії подякував також особовий склад Відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Харківської міської територіальної громади Харківського районного управління Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Своєю чергою, у фармкомпанії заявили, що у цій війні перемогти можна лише разом. Тому з перших днів годували військових, забезпечували їх ліками, передавали автівки для виконання бойових завдань. Допомагали технікою рити окопи й налагоджували виробництво буржуйок для обігріву блокпостів.

"Фармкомпанія "Здоров’я" постійно співпрацює з Харківським прикордонним загоном Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Полком поліції особливого призначення та Управлінням боротьби з наркозлочинністю Головного управління національної поліції. За це колектив неодноразово отримував від них подяки", - додають в прес-службі.

Нагадаємо, раніше в фармкомпанії "Здоров'я" розповіли як під час війни підтримують спортсменів.

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