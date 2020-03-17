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"Фармак" выделил 10 млн грн на борьбу с распространением коронавируса

Новости » Медицина     17.03.2020 - 17:35
"Фармак" выделил 10 млн грн на борьбу с распространением коронавируса
Иллюстративное фото (farmak.ua)

"Фармак" готов под нужды государства освоить выпуск новых для предприятия препаратов

Всеукраинская благотворительная организация "Благотворительный фонд семьи Жебровских" (правопреемник Благотворительного фонда "Фармак") выделила 10 млн гривен на противодействие распространению коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отмечают, что средства пойдут на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, экспресс-тестов на коронавирус, защитных костюмов и масок, дезинфицирующих растворов для нужд больниц.

"В это сложные для мира и страны время бизнес должен стать надежной опорой для государства и приложить максимум усилий, чтобы предотвратить развитие коронавируса 2019-nCoV (COVID-19). Во всем мире тысячи компаний оказывают посильную помощь в борьбе с этим тяжелым недугом. Сознательные предприниматели сегодня должны думать не о прибыли, а о социальной ответственности. В целом "Фармак" готов под нужды государства освоить выпуск новых для предприятия препаратов, которые могут быть эффективны в борьбе против пандемического заболевания, в пределах технологических возможностей и в минимальные сроки", - заявила председатель наблюдательного совета АО "Фармак" Филя Жебровская.

В компании также отмерили, что сегодня крайне важно придерживаться рекомендаций Минздрава относительно уменьшения влияния и передачи вирусной инфекции, чтобы снизить вероятность заражения и распространения коронавируса.

Напомним, всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на коронавирус, из них исследуют 42.

В Черновицкой ОГА сообщили, что по состоянию на 17 марта у всех пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19 температура тела в пределах нормы.

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