"Фармак" виділив 10 млн грн на боротьбу з поширенням коронавірусу

Ілюстративне фото (farmak.ua)

"Фармак" готовий під потреби держави освоїти випуск нових для підприємства препаратів

Всеукраїнська благодійна організація "Благодійний фонд родини Жебрівських" (правонаступник Благодійного фонду "Фармак") виділила 10 млн гривень на протидію поширенню коронавірусу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У компанії відзначають, що кошти підуть на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів, експрес-тестів на коронавірус, захисних костюмів і масок, дезінфікуючих розчинів для потреб лікарень.

"У ці складні для світу і країни час бізнес повинен стати надійною опорою для держави та докласти максимум зусиль, щоб запобігти розвиток коронавірусу 2019-nCoV (COVID-19). У всьому світі тисячі компаній надають посильну допомогу в боротьбі з цією важкою недугою. Свідомі підприємці сьогодні повинні думати не про прибутки, а про соціальну відповідальність. В цілому "Фармак" готовий під потреби держави освоїти випуск нових для підприємства засобів, які можуть бути ефективні в боротьбі проти пандемічного захворювання, в межах технологічних можливостей і в мінімальні терміни", - заявила голова наглядової ради АТ "Фармак" Філя Жебровська.

У компанії також відміряли, що сьогодні вкрай важливо дотримуватися рекомендацій МОЗ щодо зменшення впливу та передачі вірусної інфекції, щоб знизити ймовірність зараження і поширення коронавірусу.

Нагадаємо, всього з початку 2020 року в Центр громадського здоров'я надійшло 140 повідомлень про підозру на коронавірус, з них досліджують 42.

У Чернівецькій ОДА повідомили, що станом на 17 березня у всіх пацієнтів з підтвердженим коронавірусом COVID-19 температура тіла в межах норми.