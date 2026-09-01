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Фанати хвилювалися даремно: GTA 6 збереже свободу дій для геймерів

15:18 01.09.2026 Вт
2 хв
На геймерів чекає зовсім інший рівень сприйняття культової франшизи
aimg Ольга Завада
У GTA 6 змінять вуличні пограбування та втечу (скриншот: Rockstar Games)

Після релізу півгодинного геймплею GTA 6 на Netflix фанати засумнівалися, чи збереже гра звичний рівень свободи механік. Інсайдери вже розкрили нові деталі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Reddit.

Повернення анатомічного реалізму з RDR2 та транспортування об'єктів

Стрімер ElRubius, який опинився серед контент-мейкерів, запрошених компанією Rockstar для особистого знайомства з грою, підтвердив наявність у GTA 6 розширеної системи візуалізації пошкоджень (gore system).

За його словами, рівень деталізації змагатиметься із механіками з Red Dead Redemption 2:

Анатомічна деталізація боїв: гра реалістично відображатиме наслідки вибухів і вогнепальних контактів. Гравці вже помітили підтвердження високої деталізації ефектів у офіційних кадрах під час сцен із вибухами.

Транспортування у багажнику: з'явиться можливість ховати та перевозити нейтралізованих супротивників у багажних відділеннях автомобілів.

Ця функція безпосередньо пов'язана з оновленою системою розшуку: гравцям доведеться фізично приховувати докази злочину, щоб уникнути прискіпливої уваги правоохоронців.

Читайте більше: 80 годин і 600 тисяч анімацій: Rockstar розкрила масштаб GTA 6

Глибока механіка пограбувань та втечі від поліції

На відміну від GTA V, де пограбування магазинів зводилися до погрози зброєю та швидкої втечі, у GTA 6 спонтанні та сплановані злочини у відкритому світі вимагатимуть підготовки.

Якої саме?

Пошук транспортного засобу: поліція відстежуватиме не лише прикмети головних героїв (Джейсона та Лучії), а й конкретне авто, на якому було скоєно злочин.

Зміна маскування та знищення доказів: для успішного скидання "зірочок" розшуку доведеться заздалегідь готувати змінний одяг, використовувати маски, а також змінювати або навіть спалювати машини втечі у провулках.

Взаємодія із середовищем: приховування слідів та планування шляхів відходу стануть обов'язковою частиною геймплею для уникнення масштабного переслідування.

Як вже повідомлялося, реліз гри відбудеться 19 листопада на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

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