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Фанаты зря волновались: GTA 6 сохранит свободу действий для геймеров

15:18 01.09.2026 Вт
2 мин
Геймеров ждет совсем другой уровень восприятия культовой франшизы
aimg Ольга Завада
В GTA 6 изменят уличные ограбления и побег (скриншот: Rockstar Games)

После релиза получасового геймплея GTA 6 на Netflix фанаты усомнились, сохранит ли игра привычный уровень свободы механик. Инсайдеры уже вскрыли новые детали.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Reddit.

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Стример ElRubius, оказавшийся среди контент-мейкеров, приглашенных компанией Rockstar для личного знакомства с игрой, подтвердил наличие у GTA 6 расширенной системы визуализации повреждений (gore system).

По его словам, уровень детализации будет соревноваться с механиками из Red Dead Redemption 2:

Анатомическая детализация боев: игра будет реалистично отражать последствия взрывов и огнестрельных контактов. Игроки уже заметили подтверждение высокой детализации эффектов в официальных кадрах на сцене со взрывами.

Транспортировка в багажнике: появится возможность хоронить и перевозить нейтрализованных противников в багажных отделениях автомобилей.

Эта функция напрямую связана с обновленной системой розыска: игрокам придется физически скрывать доказательства преступления, чтобы избежать пристального внимания правоохранителей.

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Глубокая механика ограблений и бегства от полиции

В отличие от GTA V, где ограбления магазинов сводились к угрозе оружием и быстрому побегу, в GTA 6 спонтанные и спланированные преступления в открытом мире потребуют подготовки.

Какой именно?

Поиск транспортного средства: полиция будет отслеживать не только приметы главных героев (Джейсона и Лучии), но и конкретное авто, на котором было совершено преступление.

Изменение маскировки и уничтожения доказательств: для успешного сброса "звездочек" розыска придется заранее готовить сменную одежду, использовать маски, а также менять или даже сжигать побеги в переулках.

Взаимодействие со средой: сокрытие следов и планирование путей ухода станут обязательной частью геймплея во избежание масштабного преследования.

Как уже сообщалось, релиз игры состоится 19 ноября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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