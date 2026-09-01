Фанаты зря волновались: GTA 6 сохранит свободу действий для геймеров

После релиза получасового геймплея GTA 6 на Netflix фанаты усомнились, сохранит ли игра привычный уровень свободы механик. Инсайдеры уже вскрыли новые детали.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Reddit.
Стример ElRubius, оказавшийся среди контент-мейкеров, приглашенных компанией Rockstar для личного знакомства с игрой, подтвердил наличие у GTA 6 расширенной системы визуализации повреждений (gore system).
По его словам, уровень детализации будет соревноваться с механиками из Red Dead Redemption 2:
Анатомическая детализация боев: игра будет реалистично отражать последствия взрывов и огнестрельных контактов. Игроки уже заметили подтверждение высокой детализации эффектов в официальных кадрах на сцене со взрывами.
Транспортировка в багажнике: появится возможность хоронить и перевозить нейтрализованных противников в багажных отделениях автомобилей.
Эта функция напрямую связана с обновленной системой розыска: игрокам придется физически скрывать доказательства преступления, чтобы избежать пристального внимания правоохранителей.
В отличие от GTA V, где ограбления магазинов сводились к угрозе оружием и быстрому побегу, в GTA 6 спонтанные и спланированные преступления в открытом мире потребуют подготовки.
Какой именно?
Поиск транспортного средства: полиция будет отслеживать не только приметы главных героев (Джейсона и Лучии), но и конкретное авто, на котором было совершено преступление.
Изменение маскировки и уничтожения доказательств: для успешного сброса "звездочек" розыска придется заранее готовить сменную одежду, использовать маски, а также менять или даже сжигать побеги в переулках.
Взаимодействие со средой: сокрытие следов и планирование путей ухода станут обязательной частью геймплея во избежание масштабного преследования.
Как уже сообщалось, релиз игры состоится 19 ноября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.