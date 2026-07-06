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Фанати чекали іншого: Call of Duty Black Ops вийде на PS5 без ремастера

13:22 06.07.2026 Пн
2 хв
Реліз ігор епохи PS3 може відбутися найближчими днями
aimg Ольга Завада
Treyarch перенесе оригінальні частини Black Ops на нове покоління консолей (скриншот: Activision)

Компанія Treyarch офіційно підтвердила, що реліз портів Call of Duty: Black Ops та Black Ops 2 для PlayStation 5 заплановано на липень 2026 року. Фахівці зафіксували появу перших патчів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на PlayStation Game Size.

Аналіз бази даних PlayStation

Моніторингові сервіси зафіксували появу кількох технічних оновлень для обох частин Call of Duty у базі даних PlayStation 2 та 3 липня. Спочатку завантажили патч версії 1.02, а наступного дня з'явилося оновлення 1.03.

Аналіз поточної ситуації:

Індекс оновлення. Версія патчу 1.03 зазвичай є фінальною збіркою, яку завантажують на сервери безпосередньо перед релізом цифрових версій ігор для PS4 та PS5.

Оцінка. Профільний інсайдер CharlieIntel, який раніше публікував точні витоки щодо франшизи Activision, підтвердив, що реліз відбудеться найближчим часом.

Версії пристроїв. Розробники з Treyarch підкреслили, що йдеться про прямі порти оригінальних ігор, а не про ремейки чи ремастери.

Користувачам будуть доступні базові режими:

  • сюжетна кампанія,
  • багатокористувацька гра,
  • режим із зомбі.

Примітно, що технічні покращення графіки будуть мінімальними.

Терміни релізу та вартість

Серед спільноти гравців існує дві основні версії щодо точного дня релізу. Частина користувачів очікувала завершення безкоштовного пробного періоду актуальної Black Ops 7, який закінчується 6 липня 2026 року.

Інші аналітики припускають, що видавець відкладе запуск до завершення фіналу турніру COD League Championship Weekend, який заплановано на 19 липня.

Офіційна ціна для платформи PlayStation поки не оголошена, проте орієнтиром слугують дані конкурентів:

Очікувана вартість ігор

За інформацією CharlieIntel, в інтернет-магазині Xbox Store вже оновилися цінники на ці позиції. Вартість кожної частини становить 40 доларів (близько 1785 грн).

Якщо завантажувані доповнення (DLC) не увійдуть у базовий комплект, загальна вартість повного видання для власників PS5 може виявитися вищою за очікувану.

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