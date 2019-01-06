На Фанаре началась церемония вручения томоса для Украины

Фото: храм Святого Георгия на Фанаре (president.gov.ua)

На праздничной литургии также присутствует президент Петр Порошенко

На Фанаре (Стамбул, Турция) началась праздничная литургия перед вручением томоса для Православной церкви Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Петра Порошенко в Facebook.

Праздничная литургия проходит в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата. Ожидается, что далее патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний проведут совместную службу, после чего состоится вручение томоса.

Отметим, в церкви Святого Георгия присутствует также президент Петр Порошенко с супругой.

Дивіться #наживо: Церемонія вручення Томосу. Святкова літургія. Опубліковано Томос 2018 Субота, 5 січня 2019 р.

Напомним, накануне Варфоломей подписал томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. Отметим, томос об автокефалии оформил на пергаменте каллиграф Лука из афонского монастыря Ксенофонт.

Позже был опубликован текст томоса на украинском языке. Согласно ему, автокефальная церковь признает главой апостольский и патриарший Вселенский престол. Также митрополит Киевский и всея Украины и архиереи будут избираться в соответствии с канонами и положениями устава. Украинская церковь также должна участвовать в решении важных канонических и других православных вопросов.