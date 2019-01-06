На Фанарі почалася церемонія вручення томосу для України

Фото: храм Святого Георгія на Фанарі (president.gov.ua)

На святковій літургії також присутній президент Петро Порошенко

На Фанарі (Стамбул, Туреччина) розпочалася святкова літургія перед врученням томосу для Православної церкви України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента Петра Порошенка в Facebook.

Святкова літургія проходить в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату. Очікується, що патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України Епіфаній проведуть спільну службу, після чого відбудеться вручення томосу.

Зазначимо, у церкві Святого Георгія присутній також президент Петро Порошенко з дружиною.

Дивіться #наживо: Церемонія вручення Томосу. Святкова літургія. Опубліковано Томос 2018 Субота, 5 січня 2019 р.



Нагадаємо, напередодні Варфоломій підписав томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України. Відзначимо, томос про автокефалію оформив на пергаменті каліграф Лука з афонського монастиря Ксенофонт.

Пізніше було опубліковано текст томосу українською мовою. Згідно нього, автокефальна церква визнає главою апостольський і патріарший Вселенський престол. Також митрополит Київський і всієї України та архієреї будуть обиратися відповідно до канонів і положеннями статуту. Українська церква також має брати участь у вирішенні важливих канонічних та інших православних питань.

