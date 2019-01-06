ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

На Фанарі почалася церемонія вручення томосу для України

Новини » Суспільство    06.01.2019 - 08:41
На Фанарі почалася церемонія вручення томосу для України
Фото: храм Святого Георгія на Фанарі (president.gov.ua)

На святковій літургії також присутній президент Петро Порошенко

На Фанарі (Стамбул, Туреччина) розпочалася святкова літургія перед врученням томосу для Православної церкви України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента Петра Порошенка в Facebook.

Святкова літургія проходить в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату. Очікується, що патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України Епіфаній проведуть спільну службу, після чого відбудеться вручення томосу.

Зазначимо, у церкві Святого Георгія присутній також президент Петро Порошенко з дружиною.

 

Дивіться #наживо: Церемонія вручення Томосу. Святкова літургія.

Опубліковано Томос 2018 Субота, 5 січня 2019 р.


Нагадаємо, напередодні Варфоломій підписав томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України. Відзначимо, томос про автокефалію оформив на пергаменті каліграф Лука з афонського монастиря Ксенофонт.

Пізніше було опубліковано текст томосу українською мовою. Згідно нього, автокефальна церква визнає главою апостольський і патріарший Вселенський престол. Також митрополит Київський і всієї України та архієреї будуть обиратися відповідно до канонів і положеннями статуту. Українська церква також має брати участь у вирішенні важливих канонічних та інших православних питань.
 

УПЦ МП звинуватила Варфоломія в "порушення всіх канонічних церковних правил"
Новини України церковьТомосКонстантинопольАвтокефалія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся