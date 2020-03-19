Фанар запретил православные богослужения до конца марта

Фото: патриарх Варфоломей (УНИАН)

Варфоломей запретил церквям проводить службы и обряды

Вселенский патриарх Варфоломей из-за пандемии коронавируса запретил все православные богослужения до конца марта. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что Варфоломей приказал всем православным церквям прекратить богослужения и обряды до конца марта.

"Сегодня мы всецело заявляем о нашем церковном решении прекратить все богослужения, события и обряды, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми", - заявил патриарх.

Он также призвал верующих отказаться от поездок и оставаться дома. При этом монастыри продолжат проводить регулярные религиозные службы для своих общин, но сторонним паломникам и посетителям откажут в посещении.

Напомним, ранее в рамках карантина в Украине были запрещены все массовые мероприятия. В частности, под запрет попали и религиозные обряди и церемонии с численностью более десяти человек. Кроме того, по всей стране ограничены внутренние регулярные пассажирские перевозки, определенные запреты действуют и в общественном транспорте.