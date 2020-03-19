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Фанар заборонив православні богослужіння до кінця березня

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 12:06
Фанар заборонив православні богослужіння до кінця березня
Фото: патріарх Варфоломій (УНІАН)

Варфоломій заборонив церквам проводити служби і обряди

Вселенський патріарх Варфоломій через пандемію коронавірусу заборонив всі православні богослужіння до кінця березня. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що Варфоломій наказав усім православним церквам припинити богослужіння і обряди до кінця березня.

"Сьогодні ми цілком заявляємо про наше церковне рішення припинити всі богослужіння, події та обряди, за винятком приватних молитов у церквах, які залишаться відкритими", - заявив патріарх.

Він також закликав віруючих відмовитися від поїздок і залишатися вдома. При цьому монастирі продовжуватимуть проводити регулярні релігійні служби для своїх громад, але стороннім паломникам і відвідувачам відмовлять у відвідуванні.

Нагадаємо, раніше в рамках карантину в Україні були заборонені всі масові заходи. Зокрема, під заборону потрапили й релігійні обряди і церемонії з чисельністю більше десяти осіб. Крім того, по всій країні обмежені внутрішні регулярні пасажирські перевезення, певні заборони діють і в громадському транспорті.

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