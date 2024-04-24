Фальстарт? У Раді відреагували на скандальне рішення МЗС щодо консульських послуг для чоловіків

Рішення МЗС щодо призупинення надання консульських послуг для чоловіків за кордоном в Раді вважають антиконституційним і таким, що не відповідає ухваленому раніше закону про мобілізацію.

За словами одного зі співрозмовників, згідно з законом обмеження на надання консульських послуг для чоловіків призовного віку мали б вводитись лише після набуття чинності закону. До того ж, згідно з законом, такі послуги обмежувались тільки у разі, якщо чоловік 18-60 років не стоїть не обліку або не оновив свої військово-облікові дані. Ті, хто перебуває за кордоном, матимуть змогу оновити свої дані дистанційно, проте навіть сам механізм дистанційного оновлення ще не затверджений Кабміном.

"Цей закон набирає чинності з 18 травня, і чоловікам - як в Україні, так і за кордоном - має надаватись ще плюс 60 днів на оновлення даних. Тобто раніше цього терміну ніхто б не мав обмежувати їхні права. Навіщо в керівництві МЗС ініціювали це рішення - незрозуміло зовсім. Можливо, у такий спосіб там хотіли збити наплив чоловіків, які до вступу закону зараз вирішили б звертатись спішно за оновленням чи отриманням документів, хоча це все одно не виправдовує такий крок", - розповів один із нардепів.

Він додав, що йому поки нічого невідомо про те, щоб у профільному комітеті викликали МЗС для роз'яснення. Джерело припустило, що поки це ініціатива окремих колег, але цілком можливо, що згодом у комітеті колективно також прийдуть до такого рішення.

Припинення консульських послуг для чоловіків за кордоном

Нагадаємо, вчора в Центрі обслуговування громадян "Паспортний сервіс" повідомили, що через технічні причини призупинена видача готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Паралельно цьому в ЗМІ з'явилася інформація про те, що для українських чоловіків призупинили надання консульських послуг за кордоном, за винятком оформлення документів на повернення в Україну.

Пізніше на це відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив, що доручив вжити заходів для "відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном". Загалом таке рішення в МЗС називають тимчасовим кроком, пов'язаним з ухваленням Верховною Радою нового закону про мобілізацію, але запевняють, що подання заяви до 23 квітня гарантує отримання нового документу.

Що каже новий закон про мобілізацію

Додамо, що новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року. Згідно з ним, чоловіки віком від 18 до 60 років як в Україні, такі і за кордоном упродовж 60 днів зобов’язані оновити свої дані в ТЦК та СП. І от що стосується тих, хто перебуває за межами країни, вони можуть зробити це дистанційно в три способи, а якщо ж цього не виконають, то документом передбачені обмеження для таких осіб.