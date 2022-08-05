Фальшивый "нейтралитет": Кулеба резко ответил на критику от Amnesty International
Amnesty International обозвала украинцев, которые вступились за своих защитников после скандальной публикации организации, "троллями". Правозащитной организации следовало бы прекратить помогать пропаганде России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
С чего все началось:
Правозащитная организация Amnesty International обвинила наших бойцов якобы в том, что они ставят под угрозу жизни гражданского населения, размещают боевую технику и вооружение в школах и больницах с целью отразить российское наступление
Публикация организации вызвала бурную реакцию среди украинцев. Кулеба, со своей стороны, заявил, что Amnesty International стоит прекратить искать баланс между жертвой и преступником и рассказать миру о военных преступлениях России.
Генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар заявила, что правозащитную организацию атаковали "тролли", однако это "не ослабит ее беспристрастность".
Ответ Кулебы:
"Возможно, Amnesty International называет меня "толпой" и "троллем", но это не помешает мне сказать, что ее доклад искажает реальность, создает ложную моральную эквивалентность между агрессором и жертвой и усиливает усилия России по дезинформации. Это фальшивый "нейтралитет", а не правдивость", - написал Кулеба.
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