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Фальшивый "нейтралитет": Кулеба резко ответил на критику от Amnesty International

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 12:51
Фальшивый "нейтралитет": Кулеба резко ответил на критику от Amnesty International Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Amnesty International обозвала украинцев, которые вступились за своих защитников после скандальной публикации организации, "троллями". Правозащитной организации следовало бы прекратить помогать пропаганде России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

С чего все началось:

Правозащитная организация Amnesty International обвинила наших бойцов якобы в том, что они ставят под угрозу жизни гражданского населения, размещают боевую технику и вооружение в школах и больницах с целью отразить российское наступление

Публикация организации вызвала бурную реакцию среди украинцев. Кулеба, со своей стороны, заявил, что Amnesty International стоит прекратить искать баланс между жертвой и преступником и рассказать миру о военных преступлениях России.

Генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар заявила, что правозащитную организацию атаковали "тролли", однако это "не ослабит ее беспристрастность".

Ответ Кулебы:

"Возможно, Amnesty International называет меня "толпой" и "троллем", но это не помешает мне сказать, что ее доклад искажает реальность, создает ложную моральную эквивалентность между агрессором и жертвой и усиливает усилия России по дезинформации. Это фальшивый "нейтралитет", а не правдивость", - написал Кулеба.

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