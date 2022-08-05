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Фальшивий "нейтралітет": Кулеба різко відповів на критику від Amnesty International

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П'ятниця 05 серпня 2022 12:51
Фальшивий "нейтралітет": Кулеба різко відповів на критику від Amnesty International Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Amnesty International обізвала українців, які заступилися за своїх захисників після скандальної публікації організації, "тролями". Правозахисній організації варто б припинити допомагати пропаганді Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

З чого усе почалось:

Правозахисна організація Amnesty International звинуватила наших бійців нібито у тому, що вони ставлять під загрозу життя цивільного населення, розміщують бойову техніку та озброєння у школах та лікарнях з метою відбити російський наступ

Публікація організації викликала бурхливу реакцію серед українців. Кулеба, зі свого боку, заявив, що Amnesty International варто припинити шукати баланс між жертвою та злочинцем й розповісти світові про воєнні злочини Росії.

Генеральна секретарка Amnesty International Агнес Калламар заявила, що правозахисну організацію атакували "тролі", однак це "не послабить її неупередженість".

Відповідь Кулеби:

"Мабуть, Amnesty International називає мене "натовпом" і "тролем", але це не завадить мені сказати, що її доповідь спотворює реальність, створює хибну моральну еквівалентність між агресором і жертвою та посилює зусилля Росії з дезінформації. Це фальшивий "нейтралітет", а не правдивість", - написав Кулеба.

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